Bonzai satıcısı genç kız tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu alınan ihbar doğrultusunda bir kişiden 2 paket bonzai ele geçirdi.

Söz konusu şüpheli uyuşturucuyu 19 yaşındaki S.A. adlı genç kızdan satın aldığını itiraf etti ve söz konusu kızdan daha önce de uyuşturucu madde satın aldığını söyledi.

Narkotik ekipleri S.A. adlı genç kız ile erkek arkadaşı C.B.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen S.A. ve C.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.