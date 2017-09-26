Bonn’un ünlü Türk avukatına terör soruşturması

FEDERAL Savcılık Bonnlu ünlü avukat Mutlu Günal'a terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla soruşturma açtı. Federal Savcılık, Günal'ı terör örgütü DEAŞ'a yardım etmekle suçluyor. Soruşturma DEAŞ üyesi bir sanığın ifadesi üzerine başlatıldı.

Almanya'da terör örgütü üyelerinin ve selefi grupların avukatı olarak tanınan Günal'ın Bonn'daki bürosunun da yaklaşık iki hafta önce federal savcılık tarafından basıldığı ve burada aramalar yapıldığı öğrenildi. Günal'a suçlamaları yapan ise terör örgütü DEAŞ üyesi Anıl O. Terör örgütü üyesinin, savcılığa ünlü avukatın kendisine Suriye'ye terör örgütü saflarına katılmak için gittiği dönemde yardım ettiğini anlattığı öğrenildi. Ancak suçlamaları yapan Anıl O'nun üç kez ifade değiştirdiği de edinilen bilgiler arasında. Avukat Günal ise yapılan suçlamaları saçma ve komik bulduğunu söyledi.