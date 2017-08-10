Boğaz’da hayat Furkan için durdu

İstanbul Boğazı’nda 26 gün önce denize atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım’ı (17) bulmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir arama kurtarma gemisi Boğaz’da arama yaptı. Arama sırasında, günde ortalama 120-130 geminin geçtiği Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Çalışmalar sırasında Yıldırım ailesini ziyarete gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, “Başbakan ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti” dedi.

220 GEMİ BEKLEDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş’a gelen Furkan Yıldırım (17) denize girdiği Arnavutköy Akıntı Burnu’nda akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Daha önce deniz yüzeyinde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti yetkililerinin sürdürdüğü arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı ekipler de destek verdi. Dün 08.45’te İstanbul Boğazı deniz trafiğine kapatıldı. 55 metrelik Sonar ve ROW (Remote Underwater Whicle Control) gemisi TCG AĞ-5 ile saat 10.00’da arama çalışmalarına başladı. İnsansız denizaltı, sonar ve dalgıçlarla yapılan arama çalışmalar sırasında Boğaz’dan sadece yolcu teknelerinin geçişine izin verildi. 15.00’te arama çalışmalarına son verildi. Kısa süre sonra da Marmara istikametinden gemi geçişlerine izin verildi. Kıyı Emniyeti yetkilileri aramalar sırasında Karadeniz girişinde 100, Marmara girişinde 110 geminin beklediğini bildirdi.

Arnavutköy Akıntı Burnu’ndaki çalışmaları Yıldırım ailesi ve yakınları takip etti. Sahilde belediye tarafından kurulan çadırda bekleyen amca Mehmet Yıldırım şunları anlattı: “Çalışmaların devam etmesi için geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanlığı’na başvuru yaptık. Oradaki yetkililer bizi Başbakanlığa yönlendirdi. Bunun üzerine tanıdığımız AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can devreye girdi. Başbakanlığa dilekçe yazarak gerekli donanıma sahip askeri bir geminin Boğaz’da arama yapmasını talep ettik. Talebimiz kabul edildi. Geçtiğimiz salı günü arama gemisi gelerek çalışma yaptı. Sonuç alınamayınca gemi çalışmalarına bugün de devam etti. İstanbul Boğazı kapatıldı. Furkan’ın bir mezarının olmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz.”

‘OĞLUMUN BİR MEZARI OLSUN İSTİYORUM’

Karaburun açıklarında çocuklarını arayan baba Memduh Yıldırım ve anne Kezban Yıldırım sonuç alamayınca çalışmaların devam ettiği Akıntı Burnu’na geldi. Baba Yıldırım yaptığı açıklamada “Oğlumun mahalleden bir arkadaşı rüyasında Furkan’ı görmüş Karaburun’da iki kayanın arasına sıkışmış ve yardım çığlığı atıyormuş. Biz de bunun üzerine oraya gittik. Ancak bir şey bulamadık. Yetkililere arama yapılması için talepte bulunduk” dedi. Anne Kezban Yıldırım ise “Artık oğlumun ya ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Her gün buraya gelip oğlumu bekliyorum. Evde duramıyorum. Oğlumun bir mezarı olsun istiyorum” dedi.