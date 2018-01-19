Baldızı cinayeti böyle anlattı: 'Ablana sürpriz yapacağım'

Bitez Mahallesi’ndeki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi olan iki çocuk babası Ali Özdemir, geçen 6 Ocak’ta ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Özdemir’in ortadan kaybolmasının ardından 12 Ocak’ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eski ortak Mustafa Ö. tedavisinin ardından geçen pazartesi günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek Özdemir’i öldürdüğünü ve cesedi kayınpederi ile Göktepe mevkisinde ormanlık alana attıklarını itiraf etti. Mustafa Ö. itirafından sonra cesedi sakladığı yeri de gösterdi. Ceset, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu.



Mustafa Ö.'nün eşi

Cinayet zanlısı Mustafa Ö.’nün dışında, eşi 2 çocuk annesi T.Ö., kayınpederi A.S., kayınvalidesi F.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Özdemir’in cenazesi, geçen çarşamba günü memleketi İzmir’in Kemalpaşa İlçesi'nde toprağa verildi.



Mustafa Ö.'nün kayınvalidesi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Katil zanlısı Mustafa Ö., basın mensuplarının “Neden öldürdünüz, pişman mısınız?” sorularını yanıtsız bıraktı.

Cinayet zanlısının, ifadesinde yakın arkadaşı Ali Özdemir ile birlikte o gece sabaha kadar eğlendiklerini, gittikleri partiden birlikte ayrıldıklarını ve çorba içtikten sonra kendi evine geçtiklerini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlediğini de itiraf eden Mustafa Ö., “Sabaha kadar eğlendik, daha sonra eve geçtik. Ben eşimle ilişkide olduğunu öğrendim. Yatmaya gidiyorum diyerek evin üst katına çıktım. Merdivenlere oturarak konuşmalarını dinledim. Ali'nin eşime 'Ne zaman boşanıyorsun, artık kavuşalım' dediğini duydum. Sabah eşim evden çıktıktan sonra yanına gittim konuşmak için ama bana küfür etti. Kavga etmeye başladık. Bir anda boğuştuk ve Ali’nin silahını çekmeceden aldım korkutmak için, o anda olanlar oldu. Yanlışlıkla vurdum” dedi.



Mustafa Ö.'nün kayınpederi

''BATTANİYEYE SARIP ORMANLIK ALANA TAŞIDIK''

Mustafa Ö.'nün başına silahla ateş ettikten sonra Özdemir’in cesedini kayınpederi Arif.S. ile ormanlık alana taşıyarak üzerini naylon bir örtüyle kapattıklarını itiraf etmesinin ardından kayınpederi Arif S. de gözaltına alındı. Arif S. ise ifadesinde, “Ben Mumcular bölgesindeydim. Mustafa beni aradı, musluklarının patladığını söyledi. Evlerine gittiğimde Ali Özdemir koltukta kanlar içerisinde yatıyordu. Bir battaniyeye sararak ormanlık alana taşıdık” diye konuştu.

BALDIZININ İFADESİ: 'ABLANA SÜRPRİZ YAPACAĞIM DEDİ'

Mustafa Ö.’nün baldızı K.S. de ifadesinde, “Mustafa Ö., 'Ablana bir sürpriz yapacağım, kahvaltıya götür. Ben de oraya geleceğim' dedi. Ben de erkenden ablamı alarak kahvaltıya götürdüm” dedi.

SİLAHI DENİZE ATMIŞ

Mustafa Ö.'nün cinayetin ardından Özdemir’in de iş yerinin bulunduğu Bitez sahiline giderek cinayette kullandığı silahı ve cep telefonunu denize attığını söylediği öğrenildi. Zanlının ifadesi üzerine Bitez sahilinde dalgıç ekipleri cinayette kullanılan silahı ve Özdemir’in cep telefonunu aramaya başladı. İki cep telefonu denizden çıkarılırken, silaha ulaşılamadığı öğrenildi.

Katil zanlısı Mustafa Ö.'nün Ali Özdemir’in cep telefonunu 4 gün boyunca Turgutreis, Gümüşlük, Gündoğan ve Göltürkbükün’de farklı noktalarda açıp kapayarak telefon sinyali ile polisi yanıltmaya çalıştığı da ortaya çıktı.