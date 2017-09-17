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    Bodrum'da korkutan çöplük yangını

    DHA
    17.09.2017 - 22:56 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 22:57

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işçilerince söndürülmeye çalışılıyor.

    İlçeye bağlı Yokuşbaşı mevkisindeki Bodrum Katı Atık Çöp Depolama Alanı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, orman işçileri ile Bodrum Belediyesi İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi tarafından müdahale ediliyor.

    Bodrumda korkutan çöplük yangını

    Ekipler, yangının çöplük alanın yakınındaki makilik alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Zaman zaman ufak çapta hortumun da yaşandığı bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangın, Bodrum'un birçok noktasından da görülebiliyor.

    Bodrumda korkutan çöplük yangını

    Öte yandan, bölgede 112 acil sağlık ekipleri de olası bir olumsuz duruma karşı hazır bekletiliyor.

    Bodrumda korkutan çöplük yangını

    Etiketler: muğla , bodrum , yangın
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