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    Bodrum'da iki 'beach club'ta silahlı saldırı şoku

    DHA / Yaşar ANTER / BODRUM
    30 Temmuz 2017 - 10:32Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 12:48

    Bodrum’da yan yana hizmet veren iki beach club silahlı saldırıya uğradı, olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çifte tabancalı saldırganın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

    Dünyaca ünlü isimlerin tatil yaptığı, sosyetenin göz bebeği Göltürkbükü Mahallesi’ndeki yanyana hizmet veren Çilek Beach Club ile Sess Beach Club’a bugün saat 03.00 sıralarında gelen çifte tabancalı bir kişi dehşet saçtı. Çilek Beach Club’a gelerek sahile inen saldırgan iddiaya göre önce Sess Beach Club’u sordu. Ardından da hemen yan taraf olduğunu öğrenince o yöne doğru yöneldi. Her iki beach club arasına geldiğinde ise saldırgan belindeki iki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin çalan müzikler eşliğinde eğlendiği her iki beach club kurşun yağmuruna tutulurken, büyük panik çıktı.

    Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sess Beach Club’ta komi 18 yaşındaki Furkan Say, garson 28 yaşındaki Nesibi Günenç ile Çilek Beach Club’ta garson olarak çalışan 29 yaşındaki Yasin Kaya ile 2 müşteri yaralandı. Çıkan büyük panikten yararlanan çifte tabancalı saldırgan geldiği otomobile binerek kaçtı.

    Yaralılardan durumu ağır olan Furkan Say, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralı ise Bodrum’daki özel hastanelerde tedaviye alındı.

    Çilek Beach Club muhasebecisi Gökhan Balcı olayı anlatırken, "Tesisimize gelen bir kişi, içeri girip Sess Becah Club’ı sormuş. Ardından da biraz uzaklaşıp, sağa sola rastgele ateş etmeye başlamış. Kabusu yaşadık. Saldırganı tanımıyoruz ve niye böyle bir şey yaptığını da bilmiyoruz. Ortalıkta iki beach club arasında husumet olduğu, çalışanlarının birbirine girdiği gibi söylentiler dolaşıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Herkes ekmeğinin peşinde, saldırganın bir an önce yakalanıp, hakettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

    Her iki beach club ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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    Bodrumda iki beach clubta silahlı saldırı şoku

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    Etiketler: Bodrum , gece kulübü , silahlı saldırı
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