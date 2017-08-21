Bodrum'da atık depolama alanında yine yangın...

Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çöplük alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı önlem alan Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri de 2 arazözle itfaiye ekiplerine destek veriyor.



Gökyüzüne dumanların yükseldiği alanda, bir iş makinesiyle de müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi ekiplere zor anlar yaşatıyor.



DÜN ÇALIŞMALAR TAMAMLANMIŞTI



Bodrum ilçesindeki katı atık vahşi depolama alanında 15 Ağustos salı günü akşam saatlerinde yangın çıkmış ve yaklaşık 10 saatlik müdahale ile kontrol altına alınmıştı. Çöplük alanda 13 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesi ile yapılan soğutma çalışması dün sabah saatlerinde tamamlanmıştı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çöplüğün doğu tarafında, bugünkünün ise batı tarafında çıktığı belirtildi.

Bugünkü yangının saat 16.00’da, gaz sıkışması ve metan gazının patlaması nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Pedasa ormanlarına sıçrayan alevlere orman ekiplerinin anında müdahalesiyle orman yangının önüne geçildi. Katı atık depolama alanındaki söndürme çalışmaları sürüyor.





'BU KADER OLMAMALI’

Bodrum’da 20 yıldır üç yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapan Hamit Kılıç, "Yıllardır Bodrum’un bu sorununu ne belediyeler ne yerel yönetimler ne de hükümet çözdü. Almaya gelince yılda bir milyarın üzerinde döviz kazandıran bu ilçeyi dumana, pisliğe, çöplüğe çöplükten çıkan zehirli gazlara mahkum ettiler. Bu kader olmamalı. Bunun adı olsa olsa sorumsuzluktur. Bunca yatırımın yapıldığı ülkenin turizmdeki en önemli ilçesine katı atık modern tesisleri yapmak bu kadar zor mu?" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI KONUŞTU

Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon ise yaptığı açıklamada, "Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012’de belediye olarak bir proje yaptık. AB’den fon da bulduk. Ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesi’nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de ’ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı’ denilerek durduruldu. Ne yeşile, ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Bodrum günlerdir karbonmonoksit soluyor, dünya markası olan bir kente bu manzara yakışıyor mu? Sonunda faturayı yine bana kesiyorlar. Oysa ki bu sorun Bodrum’un Muğla’nın sorunu olmaktan çıktı, ülke meselesi haline geldi. Devlet, Büyükşehir ve Bodrum ele ele verip bu sorunu acil olarak çözmekten başka çaremiz yok. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.





Çöplüğün doğu tarafında, 15 Ağustos salı günü akşam saatlerinde yangın çıkmış ve yaklaşık 10 saatlik müdahale ile kontrol altına alınmıştı. 13 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesi ile yapılan soğutma çalışması (fotoğrafta) dün sabah saatlerinde tamamlanmıştı.







