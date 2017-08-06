MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>BM’den Kuzey Kore’ye 1 milyar dolarlık darbe

    BM’den Kuzey Kore’ye 1 milyar dolarlık darbe

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 22:56Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 22:56

    ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı BMGK’ya sunduğu yeni yaptırım tasarısı Çin ve Rusya’nın da desteğini alarak oybirliğiyle geçti. Kuzey Kore’nin maden ve deniz ürünlerini ihraç etmesine yasak getiren karar ülkenin yıllık toplam ihracat gelirlerini üçte bir oranında azaltacak.

    BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), balistik füze testlerini ve nükleer silah programını sürdüren Kuzey Kore’ye karşı şimdiye kadar tek seferde olan en büyük ekonomik yaptırım kararlarını aldı. ABD tarafından hazırlanan tasarı, BMGK’da oybirliğiyle kabul edildi. Tasarıda getirilen tedbirler, Kuzey Kore’yi 1 milyar dolarlık (3.5 milyar TL) ihracat gelirinden mahrum etmeyi hedefliyor. Buna göre Kuzey Kore’nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile balık ve deniz ürünleri ihracatına yasak konulacak. Böylece ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında yani 1 milyar dolar azaltılması hedefleniyor. Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak. Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de yaptırım listesine eklendi. Bunlar arasında Kuzey Kore’nin en büyük döviz bankası da bulunuyor. Bu kişi ve kuruluşların yurtdışındaki varlıkları dondurulacak, söz konusu şahıslara seyahat yasağı uygulanacak. 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz’da olmak üzere geçtiğimiz ay iki kez kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.

    WASHINGTON MEMNUN

    ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “Bu yaptırımlar, Kuzey Kore rejimine karşı tek seferde alınan en sert önlemler” açıklamasıyla kararların önemine işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ise memnuniyetini Twitter’dan paylaştı. Trump, “BMGK’nın Kuzey Kore’ye yaptırımları 0’a karşı 15 oyla kabul edildi. Çin ve Rusya bizimle beraber oy kullandı. Finansal etkisi çok büyük!” diye yazdı.

    Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tarafları sorumlu davranmaya çağırırken, yaptırımların Kuzey Kore’nin füze testleri yapmasına karşı doğru cevap olduğunu ancak “kritik durumda” olan karmaşık ve hassas meselenin çözümü için diyaloğun hayati önemini sürdürdüğünü kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri , kuzey kore , darbe
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri