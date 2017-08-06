BM’den Kuzey Kore’ye 1 milyar dolarlık darbe

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), balistik füze testlerini ve nükleer silah programını sürdüren Kuzey Kore’ye karşı şimdiye kadar tek seferde olan en büyük ekonomik yaptırım kararlarını aldı. ABD tarafından hazırlanan tasarı, BMGK’da oybirliğiyle kabul edildi. Tasarıda getirilen tedbirler, Kuzey Kore’yi 1 milyar dolarlık (3.5 milyar TL) ihracat gelirinden mahrum etmeyi hedefliyor. Buna göre Kuzey Kore’nin en önemli gelir kaynaklarından kömür, demir, kurşun ile balık ve deniz ürünleri ihracatına yasak konulacak. Böylece ülkenin yaklaşık 3 milyar dolar olan toplam ihracat gelirlerinin üçte bir oranında yani 1 milyar dolar azaltılması hedefleniyor. Kararda ayrıca, BM üyesi ülkelerin Kuzey Kore vatandaşlarına yeni çalışma izni vermeleri de yasaklanıyor. Böylece yurt dışında yaşayan Kuzey Koreliler aracılığıyla ülkeye döviz girişi de engellenmiş olacak. Kararla bazı Kuzey Koreli yetkililer ve şirketler de yaptırım listesine eklendi. Bunlar arasında Kuzey Kore’nin en büyük döviz bankası da bulunuyor. Bu kişi ve kuruluşların yurtdışındaki varlıkları dondurulacak, söz konusu şahıslara seyahat yasağı uygulanacak. 2006 yılından beri uygulanan BM yaptırımlarına rağmen nükleer faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Kuzey Kore sonuncusu 28 Temmuz’da olmak üzere geçtiğimiz ay iki kez kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı.

WASHINGTON MEMNUN

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “Bu yaptırımlar, Kuzey Kore rejimine karşı tek seferde alınan en sert önlemler” açıklamasıyla kararların önemine işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump ise memnuniyetini Twitter’dan paylaştı. Trump, “BMGK’nın Kuzey Kore’ye yaptırımları 0’a karşı 15 oyla kabul edildi. Çin ve Rusya bizimle beraber oy kullandı. Finansal etkisi çok büyük!” diye yazdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tarafları sorumlu davranmaya çağırırken, yaptırımların Kuzey Kore’nin füze testleri yapmasına karşı doğru cevap olduğunu ancak “kritik durumda” olan karmaşık ve hassas meselenin çözümü için diyaloğun hayati önemini sürdürdüğünü kaydetti.