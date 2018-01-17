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BitConnect kapandı mı?

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son dönemin en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olan Bitcoin’deki ani düşüşten sonra BitConnect kapanacağını açıkladı.

Kripto para piyasasının en değerli birimi olan Bitcoin, son 24 saatte rekor seviyede değer kaybetti.

Bu düşüşün ardından BitConnect kapanacağını açıkladı. Platformda yapılan resmi açıklamada kapanma kararı olarak basında çıkan kötü haberler ve siber saldırılar gösterildi. Saadet zinciri benzeri bir sistem uyguladığından şüphe edilen yatırım platformu BitConnect bir süredir ABD makamlarının da merceği altındaydı. İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüşler hız kazandı.

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin'de son 24 saatlik düşüş yüzde 17.25'i buldu ve sanal para biriminin fiyatı 11 bin doların da altına gerileyerek 10 bin 972 dolara indi. Aynı sürede, Ethereum yüzde 21.55 düşüşle 1,000 doların da altına inerek 971.78 dolara, Ripple yüzde 30.03 düşüşle 1.13 dolara, Bitcoin Cash yüzde 25.51 düşüşle 1,696 dolara ve Cardano yüzde 24.52 düşüşle 0.554 dolara geriledi. Bu dönemde piyasa hacmi 506 milyar dolara kadar geriledi.

 

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