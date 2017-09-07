MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Bitcoin sahibi olan bu evleri alacak!

    Bitcoin sahibi olan bu evleri alacak!

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 07:41 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 07:46

    İngiltere merkezli bir inşaat firması, Dubai`de yapacağı 1133 dairelik lüks projedeki 653 daireyi, değeri bu yıl yüzde 400 artan kripto para birimi Bitcoin ile satacağını açıkladı.

    Dubai'de 325 milyon dolar değerinde konut ve ticari gayrımenkul projesine başlayacak olan Knox Group, dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

    22 hektar alana yapılacak ve iki adet kule ile bir alışveriş merkezinden oluşan projeye dahil olmak isteyenler ödemelerini dijital para birimi Bitcoin ile yapabilecek. 2017 yılında yüzde 400 civarında yükselen Bitcoin, şu sıralar Çin'den gelen yasaklama haberiyle dalgalı seyrediyor ve birim fiyatı 4500 - 5000 dolar arasında değişiyor.

    Öte yandan, İngiltere merkezli inşaat şirketinin müşterilerine tarihte ilk kez büyük bir projede Bitcoin ile ödeme sunması dijital para birimlerinin ana akım finans araçlarından birine dönüşebilmesi açısından çok önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

    Knox başkanı Doug Barrowman, bu kararlarının kripto para topluluklarının, özellikle de sisteme ilk girenlerin kazançlarını değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

    Bitcoin sahibi olan bu evleri alacak

    EN UCUZ EV 33 BITCOIN

    2019 tamamlanacak ve Aston Plaza ismini alacak projeden 33 bitcoin, yani yaklaşık 150 bin dolar karşılığında stüdyo daire alınabilecek.

    250 bin dolara satılan 1+1 evler için 54 bitcoin, 380 bin dolara satılan 2+1 daireler için de 80 bitcoin isteniyor. İskoçya doğumlu işadamı ilk yatırımcılara bazı ilave haklar da tanıyacaklarını belirtirken, iç mimarlık hizmetinin ve mobilyaların da bitcoin ile alınabileceğini belirtti.

    SAHİBİ LORDLAR KAMARASI ÜYESİ

    1133 dairenin bulunduğu projeden 480 dairenin klasik metotlarla satıldığını belirten firma yetkilileri kalan dairelerinin bitcoin sahipleri için ayrıldığını belirtti.

    Firmanın Dubai ortağı olan, aynı zamanda Lordlar Kamarası üyesi ve iç çamaşırı markası Ultimo'nun kurucusu, Barones Michelle Mone kripto para yatırımcılarının varlıklarını değişik alanlara yöneltebilmesi için büyük bir talep olduğunu, bazı teknoloji girişimlerinin para toplama etkinliklerini de Bitcoin vb. araçlarla yaptığının altını çizdi.

    2008 yılında kurulan Knox firmasını gayrımenkul işlerinin yanı sıra özel sermaye ve mülk yönetimiyle de uğraşıyor. Şirket, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kaynağı yönetiyor.

    Etiketler: bitcoin , sanal para , internet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri