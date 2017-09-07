Bitcoin sahibi olan bu evleri alacak!

Dubai'de 325 milyon dolar değerinde konut ve ticari gayrımenkul projesine başlayacak olan Knox Group, dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

22 hektar alana yapılacak ve iki adet kule ile bir alışveriş merkezinden oluşan projeye dahil olmak isteyenler ödemelerini dijital para birimi Bitcoin ile yapabilecek. 2017 yılında yüzde 400 civarında yükselen Bitcoin, şu sıralar Çin'den gelen yasaklama haberiyle dalgalı seyrediyor ve birim fiyatı 4500 - 5000 dolar arasında değişiyor.

Öte yandan, İngiltere merkezli inşaat şirketinin müşterilerine tarihte ilk kez büyük bir projede Bitcoin ile ödeme sunması dijital para birimlerinin ana akım finans araçlarından birine dönüşebilmesi açısından çok önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Knox başkanı Doug Barrowman, bu kararlarının kripto para topluluklarının, özellikle de sisteme ilk girenlerin kazançlarını değerlendirmeleri açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekti.





EN UCUZ EV 33 BITCOIN

2019 tamamlanacak ve Aston Plaza ismini alacak projeden 33 bitcoin, yani yaklaşık 150 bin dolar karşılığında stüdyo daire alınabilecek.

250 bin dolara satılan 1+1 evler için 54 bitcoin, 380 bin dolara satılan 2+1 daireler için de 80 bitcoin isteniyor. İskoçya doğumlu işadamı ilk yatırımcılara bazı ilave haklar da tanıyacaklarını belirtirken, iç mimarlık hizmetinin ve mobilyaların da bitcoin ile alınabileceğini belirtti.

SAHİBİ LORDLAR KAMARASI ÜYESİ

1133 dairenin bulunduğu projeden 480 dairenin klasik metotlarla satıldığını belirten firma yetkilileri kalan dairelerinin bitcoin sahipleri için ayrıldığını belirtti.

Firmanın Dubai ortağı olan, aynı zamanda Lordlar Kamarası üyesi ve iç çamaşırı markası Ultimo'nun kurucusu, Barones Michelle Mone kripto para yatırımcılarının varlıklarını değişik alanlara yöneltebilmesi için büyük bir talep olduğunu, bazı teknoloji girişimlerinin para toplama etkinliklerini de Bitcoin vb. araçlarla yaptığının altını çizdi.

2008 yılında kurulan Knox firmasını gayrımenkul işlerinin yanı sıra özel sermaye ve mülk yönetimiyle de uğraşıyor. Şirket, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kaynağı yönetiyor.