Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin ne kadar?

Bitcoin yeni yıla düşüşle başlamış ve 13 bin 100 dolara kadar inmişti. Düşüşün süreceği düşünülürken, bitcoin'e yapılan bir yatırım ibreyi tersi yöne çevirdi. Bu sabah TSİ 00.00'da 14 bin 800 dolardan işlem gören bitcoin, haberi hazırladığımız TSi 07.00'da 14 bin 950 dolara kadar yükseldi.





Bitcoin'in son bir haftadaki seyri



Bitcoin'in dünden bu yana bu denli hızla yükselmesinde ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın alması önemli rol oynarken, uzmanlar, uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiğini belirterek, sanal para birimine talebin artabileceğini vurguladı.





En çok Ripple değer kazandı

Bitcoin'in yükselişine paralel olarak diğer dijital paralar da 2017'de yükseliş gösterdi.

Geçen yılın en çok değer kazanan dijital parası ise yüzde 36 bin 018 yükselen Ripple oldu.

Bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında California'da kullanıma açılan Ripple, Amerikan New York Times gazetesinin alıntıladığı bazı uzmanlara göre bitcoinin en olası halefi olarak gösteriliyor.

Bitcoin ile beraber diğer dijital paraların nasıl bir seyir izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Son olarak Amerikalı siyasetçi ve iş adamı David Stockman, CNBC kanalına yaptığı açıklamada, bitcoinin "salak spekülatörler tarafından yükseltildiğini, inanılmaz bir şekilde düşeceğini" öngördü.