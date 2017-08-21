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    Bitcoin küçük çocuğu zengin etti!

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 09:57Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 09:57

    Okula gitmiyor, bir işi de yok. Yaptığı tek şey Bitcoin yatırımına odaklanmak...

    Şu an 403 tane Bitcoine sahip olan Erik Finman bu sanal paranın 10 bin dolara kadar yükseleceğine inanıyor. 

    Kendisi 18 yaşında olsa da Erik Finman bir milyoner nedeni ise Bitcoine ilk zamanlarda yaptığı yatırım. Şu an 403 bitcoine sahip olan Erik Finman’ın bu sanal paralarını satması durumunda eline geçecek miktar ise yaklaşık 1,7 milyon dolar (6 milyon TL). 

    Bu kadar parası olduğu için de Finman okula gitmiyor, sabit bir işi de yok. Yaptığı tek şey Bitcoin yatırımına odaklanmak. 

    Sanal parada aşağı ve yukarı yönde yaşanan sert hareketlere karşın Finman’ın görüşü şu sıralar 4.100 dolar seviyesinde bulunan bir Bitcoinin 10 bin dolara kadar yükseleceği yönünde. 

    Bitcoin alternatifleri konusunda ise Finman bu kadar iyimser değil. Finman, Bitcoinden ayrılık sonrası ortaya çıkan Bitcoin Cash’in bir yan ürün olarak kalacağını ve Bitcoin’in yerini hiçbir zaman alamayacağını düşünüyor.

    Uzmanpara'nın haberine göre Finman, Bitcoin’den sonra gelen en büyük sanal para Eteryum’un değerinin ise spekülatörler nedeniyle yükseldiğini ve bir gün patlayacak bir balon olduğunu savunuyor.

    Etiketler: bitcoin , sanal para , internet
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