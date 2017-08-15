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    Bitcoin ilgisi Nvidia ekran kartlarını vurdu!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 08:01Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 08:01

    Bitcoin gibi kripto-para birimlerinin yükselişi, Nvidia gi,bi bir GPU devini bile zor durumda bırakıyor. Nedeni ise, tabii ki "madenciler"...

    Bitcoin ve Ethereum madenciliği popülerliğini arttırdıkça, güçlü grafik kartlarına olan talep de hızla büyüyor. Artık sadece oyuncuların kullandığı bir ürün olmaktan çıkan GPU'ların stokları, aşırı talepten dolayı kurumaya başladı. Nvidia en son yayınladığı gelir verilerine göre "madencilerin" GPU talepleri yüzünden stokların tehlikeli seviyelere indiğini açıkladı.

    Nvidia yöneticisi Jasen Huang, grafik kartı stoklarının Bitcoin madencileri tarafından eritildiğini ve bu durumun yeni nesle geçmek isteyen oyuncuları mağdur bıraktığını kabul etti.

    Huang, yeni kripto-para çeşitlerinin oluşacağını ve GPU ile yapılan madenciliğin de daha yaygın hale geleceğini tahmin ettiğini söyledi ve ekledi: "Bu piyasadan kolay kolay kurtulamayacağız".

    Ethereum'a hücum!

    Doğal olarak Nvidia ve iş ortakları, madenciler için özel ürünler üretiyor. Ancak bu kartların görüntü çıkışları bile yok. Huang "GPU'lar kriptografi için ideal" derken normal grafik kartlarını da kastediyor.

    Madencilik akımının bu şekilde hızlı büyümesi ve stokları tüketmesi, GPU fiyatlarını da kötü etkiledi. Bu yüzden şu an yeni bir oyun bilgisayarı kurmak için hiç de iyi bir zaman değil.

    Sonuç olarak, Nvidia hem GPU taleplerini karşılamakta zorlanıyor, hem de aşırı talep yüzünden fiyatlar da yükseliyor. Ayrıca aynı anda çok fazla insanın kripto-madenciliğe başlaması da kripto-para değerlerinde düşüşe sebep olabilir.

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    Etiketler: ekran kartı , nvidia , bitcoin
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