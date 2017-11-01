Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji >Bitcoin yine rekor kırdı! Bu kez sebebi ise...

    Bitcoin yine rekor kırdı! Bu kez sebebi ise...

    BBC Türkçe
    01.11.2017 - 07:49 | Son Güncelleme:

    Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası) , bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurdu.

    Bitcoin yine rekor kırdı Bu kez sebebi ise...

    Yatırımcılar arasında ve finans dünyasında Bitcoin'in saygınlığını artıracak olan bu adımla Bitcoin'in değerinin yükselerek tekrar rekor kırdığı görüldü.

    CME Group, Financial Times gazetesi tarafından piyasa değeri açısından en büyük döviz operatörü olarak görülüyor.

    Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi de olan CME Group gibi bir finans devinin bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını açıklaması, bitcoinin geleceğine dair şüphesi olanların yeniden düşünmesi için büyük bir etmen.

    Bu yılın başından beri yüzde 570 değer kazanan Bitcoin, bu açıklamanın ardından ise yüzde 4 yükselerek 6 bin 400 doların üzerine çıktı.

    Rekabet fikir değiştirtti

    Daha bir ay öncesine kadar böyle bir hamle yapmayı düşünmediklerini söyleyen CME Group'un bu adımı atmasında rol oynayan en büyük etmen rekabet.

    CME Group'un başkanı Bryan Durkin, Bloomberg'e sadece bir ay önce bitcoin vadelileriyle ilgili bir adım atmayı düşünmediklerini söylemişti.

    Ancak şirketin Chicago'daki en büyük rakibi olan Cboe Global Markets şirketi, bitcoin vadelilerinin bu yılın sonunda ya da 2018'in başında işlemeye konacağını açıklaması durumu değiştirdi.

    Bitcoin yine rekor kırdı Bu kez sebebi ise...

    'Şeffaflık sağlayacağız'

    Dünyanın en büyük finans devlerinden biri olan CME Group'un CEO'su olan Terry Duffy, "Dijital para birimlerine olan müşteri ilgisinin büyümesiyle beraber biz de bitcoin vadelilerini işlemeye koymaya karar verdik. Dünyanın düzenlenmiş en büyük döviz piyasası olarak CME Group, yatırımcılara bunun şeffaflığını, fiyat keşfini ve risk kapasitesini sağlayacak en doğal yer olacaktır" açıklamasında bulundu.

    İşlemlerin başlayabilmesi için onayların gelmesi gerekiyor.

    Çin hamlesi düşmesine yol açmıştı

    Uzun zamandır özellikle bitcoin fiyatlarında görülen oynaklık yüzünden Wall Street bitcoin ile yapılan ticari işlemlere şüpheyle yaklaşıyor.

    Bu yılın başından beri rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, geçtiğimiz ay Çin Merkez Bankası'nın dijital para birimlerine kurallar getireceğini açıklamasının ardından 4 bin doların altına düşmüştü.

    Çin, özellikle girişimlerin fonlanmasında kullanılan, halka arz ile benzerlik gösteren, bir şirketin dijital para birimleriyle fon toplanması sürecini yasaklamıştı.

    Son haberler ise Çin'in kurallarda yumumaya gideceğini ve Goldman Sachs'ın müşterilerine sanal para ile ticaret yapmaları konusunda nasıl yardım edebileceğine dair yollar araştırdığını ortaya koyuyor.

    'Dolandırıcılık'

    Bazı analistler Bitcoin piyasasının çok spekülatif olduğunu söylüyor. JP Morgan Bankası Başkanı Jamie Dimon, Bitcoin'in 'patlayacak bir dolandırıcılık' olduğunu öne sürmüştü.

    Harvard Üniversitesi'nden ekonomi ve kamu politikası hocası olan, eski IMF (Uluslararası Para Fonu) başekonomisti Kenneth Rogoff da sanal para birimlerinin arkasındaki teknolojinin yaşayacağını ancak Bitcoin'in fiyatının düşeceğini düşünüyor.

    Etiketler: internet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri