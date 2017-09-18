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    Türkiye'deki ilk 'Bitcoin' cinayetinde şok detaylar

    AA
    18.09.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 15:13

    Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce otomobilde cesedi bulunan kişinin, sanal para birimi "Bitcoin" yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından gözaltına alınan 5 zanlının, "Bitcoin"lerini kendi hesaplarına aktarabilmek için maktulün parmağını cep telefonunun parmak izi okuyucusuna tuttukları ancak güvenlik duvarını aşamadıkları tespit edildi.

    Şükrü Mert Ersoy'un (22), Kadriye Mahallesi'ndeki Acısu Deresi kenarında 15 Eylül'de park halindeki 35 VYA 72 plakalı otomobilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

    Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maktul Ersoy ile cinayetin ardından tutuklanan M.A'nın, 8 ay önce Finlandiya merkezli sanal para organizasyonu "Bitcoin"e dahil olduğunu belirledi.

    Ekipler, Ersoy ile M.A'nın, bu organizasyon aracılığıyla tanışarak arkadaş olduğunu tespit etti.

    Soruşturmayı derinleştiren polis, M.A'nın irtibata geçtiği, Kadriye Mahallesi'nde turizm ve inşaat sektöründe çalışan M.Y, F.B, S.Y. ve S.S'ye, Ersoy'da yüklü miktarda "Bitcoin" olduğunu, bunları kendi hesaplarına aktarabileceklerini anlattığı, bunun üzerine 4 zanlının, sosyal medya aracılığıyla "Bitcoin" organizasyonuna girmek için bilgi almak istediklerini söyledikleri Ersoy ile buluştuklarını saptadı.

    MAKTULÜN PARMAĞINI TELEFONUNUN PARMAK İZİ OKUYUCUSUNA TUTMUŞLAR

    Kadriye Mahallesi'ne giden Ersoy'un, otomobiline aldığı 4 zanlı tarafından darbedilerek boş araziye götürüldüğü belirlendi.

    Şüphelilerden M.A'nın da daha sonra olay yerine gelerek Ersoy'un cep telefonundan "Bitcoin" sistemine girmeye çalıştığı ancak parmak izi okuyucusunu aşamadığı tespit edildi.

    Zanlıların darbedip boğarak öldürdükleri Ersoy'un parmağını bir süre telefonunun parmak izi okuyucusuna tuttukları ancak başarılı olamadıkları belirtildi.

    Öte yandan, Ersoy'un sosyal paylaşım sitelerine yüklediği videoda "Bitcoin" sistemine teşekkür ettiği öğrenildi.

    Olayın, Türkiye'de "Bitcoin" yüzünden işlenen ilk cinayet olduğu öne sürülüyor.

    "BİTCOİN"

    "Bitcoin"in, Finlandiya merkezli sistemin sanal para birimi olduğu belirtiliyor.

    Sisteme girmek için 600 dolara bilgisayar sunucusu (server) satın alındığı ve bu sunucunun her gün kullanıcısına "Bitcoin" ürettiği ifade ediliyor. Bir "Bitcoin"in 4 bin 300 dolara tekabül ettiği, bozdurulup nakde çevrilebildiği kaydediliyor.
    Bir "Bitcoin" kullanıcısının referansı olmadan sistemden sunucu satın alınamadığı belirtiliyor.

    OLAY

    Şükrü Mert Ersoy, 15 Eylül'de Kadriye Mahallesi 268 Sokak'taki Acısu Deresi'nin kenarında park halindeki 35 VYA 72 plakalı otomobilin arka koltuğunda ölü bulunmuştu. İncelemede Ersoy'un darbedilip boğularak yaşamını yitirdiği belirlenmiş, cinayetin ardından gözaltına alınan F.B, M.Y, M.A, S.Y. ve S.S. tutuklanmıştı.

    Etiketler: bitcoin cinayeti , antalya , Şükrü Mert Ersoy cinayeti
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