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    Hürriyet >Dünya>Birbirlerine girdiler... 'First Lady' tartışması büyüyor!

    Birbirlerine girdiler... 'First Lady' tartışması büyüyor!

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    10.10.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile anılarını kitaplaştıran eski eşi Ivana Trump arasında "First Lady" tartışması yaşandı.

    Başkan Trump'ın ilk eşi ve 3 çocuğunun annesi 68 yaşındaki Ivana Trump, ABC Televizyonunun "Good Morning Amerika" programında anılarını yazdığı "Raising Trump (Trump Yetiştirmek)" adlı kitabını tanıttı.

    Ivana Trump, "Beyaz Saray'ı doğrudan arayabilirim ama Melania orada olduğu için onu (Donald Trump) aramak istemiyorum. Herhangi bir kıskançlığa neden olmak istemiyorum. Çünkü ben esasen Trump'ın ilk eşiyim. Ben 'first lady'yim,
    tamam mı?" dedi.

    Başkent Washington'da yaşamak gibi bir isteği olmadığını belirten Ivana Trump, Çek Cumhuriyeti'nin büyükelçilik talebini bile geri çevirdiğini ifade etti.

    Ivana Trump, CBS News'den Jim Axelrod'a verdiği röportajda da Trump'tan olan çocukları Donald Jr., Eric ve Ivanka ile gurur duyduğunu belirterek kitap yazmaya çocuklarını seçim yarışında izlerken karar verdiğini belirtti. Ivana Trump, çocuklarını izlemenin kendisine ilham verdiğini kaydetti.

    MELANİA TRUMP'DAN YANIT

    Trump'ın halihazırdaki eşi ve oğlu Barron'un annesi 47 yaşındaki Melania Trump, Beyaz Saray İletişim Müdürü Stephanie Grisham aracılığıyla yaptığı açıklamada Ivana Trump'ın sözlerine şöyle cevap verdi.

    "Bayan Trump, Beyaz Saray'ı Başkan Trump ve Barron için ev yaptı. Washington DC'de yaşamayı seviyor ve ABD'nin First Lady'si rolünden onur duyuyor. Ünvanını ve rolünü çocuklara yardım etmek için kullanmayı planlıyor, kitap satmak için değil."

    Grisham, Melania Trump'ın Ivana Trump'ın sözlerini "dikkat çekmek amacıyla yapılmış, sadece kendine hizmet eden bir gürültü" olarak nitelediğini kaydetti.

    Ivana Trump, Donald Trump ile 1977'de evlenmişti. Üç çocuğa sahip olan çift, 1992'de ayrılmıştı. Donald Trump, aynı yıl eski güzellik kraliçesi Marla Maples ile dünya evine girmişti.

    Etiketler: TRUMP , first lady , ABD
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