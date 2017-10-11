Biraları o içmiş

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen raporda, kazaya karışan aracın sürücü koltuğunun altında bulunan bira kutusunun ağız kısmından alınan iki sürüntü örneğinin Emrah Serbes’in DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi.



Ayrıca raporda, sol kapının içeriye bakan camından ve direksiyon hava yastığından alınan kan örneklerinin de Emrah Serbes’in DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Kaza sonrası sürücü olduğunu belirten ve tutuklanan Kenan Doğru’nun kan örneklerinin de otomobilin sağ yan hava yastığı, sağ ön koltuk yan hava yastığı ve aracın direksiyon hava yastığı parçasından alındığı belirtilen 2 adet kumaş parçasındaki örneklerle uyuştuğu raporda kaydedildi.



ARTIK İÇİMİZ RAHAT

Kazada hayatını kaybeden Özçelik ailesinin avukatı Burcu Ece Güler Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aracı onun kullandığı ortaya çıkmıştı. Amacımız bira kutusundaki örneğin tespit edilmesiydi. O bakımdan da artık içimiz rahat. Aracın kontrol edilmesini, alkollü olduğunu düşündüğümüzü talep etmiştik. Araç ayrıntılı incelendikten sonra 2 adet bira kutusu çıkmıştı. O 2 bira kutusundan alınan örnekler de Emrah Serbes’in DNA’sı ile uyumlu çıktı. Raporun en çarpıcı tarafı budur. Ancak daha birçok rapor var. Uyuşturucu ile ilgili birtakım raporlar talep ettik. Onların sonucu henüz gelmedi. Örnekler Adli Tıp’ta karşılaştırılacak. Ayrıca kullandığı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların da kan örneğinde bakılmasını talep etmiştik.”



