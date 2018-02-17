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    Bir yıl sonra

    Damla GÜLER/İSTANBUL
    17.02.2018 - 00:46 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da 14 Şubat 2017’de gözaltına alınan, 27 Şubat’ta ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne konulan Alman Die Welt Gazetesi’nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’le ilgili iddianame tamamlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianamede yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Deniz Yücel’in 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Deniz Yücel’in tahliyesine karar verdi.

    Mahkeme, gazeteci Yücel için adli kontrol tedbiri de uygulamadı. İddianamenin kabulünün ardından tahliye edilen Yücel, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na ait araçla gittiği Atatürk Havalimanı’ndan saat 21.00 sıralarında özel uçakla Almanya’ya uçtu.

    ‘FETÖ VE PKK PROPAGANDASI’
    İddianamede, “Yücel’in Alman Die Welt Gazetesi’nde Almanca dilinde suç teşkil eden bir kısım yazılar yazdığı” belirtildi.

    Yücel’in 19 Haziran 2017’de PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların söylemleri olduğu iddia edilen bir yazı yazdığı anlatılarak, “PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde ideolojisi, lideri ve sembolleri üzerinde yüceltme maksadıyla söylemde bulunduğu...” belirtildi.

    Ayrıca iddianamede Yücel’in darbe girişimi sonrası yazdığı bir yazısında FETÖ/PDY’nin propagandası suçunu işlediği belirtildi. İddianamede Yücel’in PKK/KCK silahlı terör örgütü ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası suçunu zincirleme olarak işlediği ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilerek 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. 

    Bir yıl sonra

    BİR DEMET MAYDANOZLU TAHLİYE
    Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, dün öğle saatlerinde Deniz Yücel ve eşi Dilek Mayatürk Yücel’in Silivri cezaevi önünde birbirlerine sarılmış fotoğrafını Twitter’dan paylaşıp tahliyeyi haber verdi. Deniz Yücel’in elinde, eşi Dilek Mayatürk Yücel’in “Aşkımızın ağacı” dediğini aktardığı bir demet maydanoz vardı.


    HERKES GİBİ SEVİNDİM
    DIE Welt Gazetesi Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in serbest kalması Almanya’da memnuniyetle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: “Yücel’in tahliye edilmesinin Türk-Alman ilişkilerinin iyileşmesine yol açacak koşulları sağlamasını ümit ediyorum”

    Başbakan Angela Merkel: “Cezaevinden çıkmasına herkes gibi ben de sevindim. Türkiye Başbakanı daha önce verdiği röportajda yasal sürecin hızlanacağını belirtmişti. Türk cezaevlerinde kamuoyu tarafından adı bilinmeyen tutukluların olduğunu biliyoruz. Onların davalarının da hızlı ve hukuk devleti kuralları içinde sonuçlanmasını umduğumu da eklemek isterim.”

    Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: “Bu karara çok sevindim. Hepimiz için güzel bir gün. Özellikle Türk hükümetine, yargı sürecinin hızlanması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Son aylarda Türk hükümetiyle direkt olarak yargı sürecinin hızlanması için görüşmelerde bulundum. / Ali VARLI - BERLİN

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
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