Bir kadın cinayeti daha... Başından vurdu!

İstanbul Sancaktepe'de boşanma davası devam eden bir çocuk annesi Selda Çelik başından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı firari koca, polis tarafından aranıyor.

Jimnastik eğitimi veren 35 yaşındaki Selda Çelik şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır eşi Ali Çelik’ten ayrı yaşıyordu. Çift boşanma davası açmıştı. Ali Çelik, dün öğle saatlerinde kızını görmek istediğini söyleyip Selda Çelik’in evine gitti. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Selda Çelik, kocası tarafından tabancayla başından vuruldu. Selda Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken Ali Çelik kayıplara karıştı. SON KEZ EL SALLADI Selda Çelik’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından bugün annesinin evine getirildi. Burada Çelik için dua edildi, helallik alındı. Helallik alındığı sırada Selda Çelik’in 7 yaşındaki kızı Öykü, gözyaşları içinde annesinin tabutuna dokunup, defalarca öptü. Küçük kız yakınları tarafından araçtan indirilerek sakinleştirildi. Cenaze aracının hareket etmesiyle Öykü, annesinin tabutunun arkasından son kez el salladı. Selda Çelik, Halilrahman Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.