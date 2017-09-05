MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Bir bota 67 kişi binen göçmenlerin ölüm yolculuğu

    Bir bota 67 kişi binen göçmenlerin ölüm yolculuğu

    İHA
    05.09.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:36

    İzmir'in Dikili ilçesinde ölüm yolculuğuna çıkan 67 göçmen, sahil güvelik ekipleri tarafından yakalandı. Can yeleksiz ölüm yolculuğuna çıkan göçmenler, sahil güvenlik tarafından atılan ipi denize atarken, bir süre sahil güvenliğe direndi ve kaçmaya devam etti.

    Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Dikili ilçesi Killik Burnu önlerinde 67 kişilik bir göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmen botunu gördü ve durdurdu. Öte yandan, göçmenlerin yine her zamanki gibi bir bota onlarca kişi bindiği görüldü.

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, botta ölüm yolculuğuna çıkan göçmenleri bir süre ikna etmekte zorlandı. Göçmenler, sahil güvenlik botundan atılan ipi, gelmek istemediğini belirterek tekrar suya attı. Sahil güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ise göçmenlerin birçoğunun can yeleksiz olduğu görüldü. 67 göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.

    Etiketler: izmir , Dikili , Sahil Güvenlik , Göçmen , kaçak
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri