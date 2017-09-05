Bir bota 67 kişi binen göçmenlerin ölüm yolculuğu

Edilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Dikili ilçesi Killik Burnu önlerinde 67 kişilik bir göçmen botu tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, tespit edilen göçmen botunu gördü ve durdurdu. Öte yandan, göçmenlerin yine her zamanki gibi bir bota onlarca kişi bindiği görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, botta ölüm yolculuğuna çıkan göçmenleri bir süre ikna etmekte zorlandı. Göçmenler, sahil güvenlik botundan atılan ipi, gelmek istemediğini belirterek tekrar suya attı. Sahil güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde ise göçmenlerin birçoğunun can yeleksiz olduğu görüldü. 67 göçmenin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği bildirildi.