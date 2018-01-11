Bir bardak su istedi, kâbusu yaşattı... Bunu yapan insan olamaz

'OĞLUNUN ARKADAŞIYIM' DİYEREK SU İSTEDİ

Dün saat 10.00 sıralarında başında bere olan bir kişi, evinde yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torunu bulunan Ümmü Coşdan’ın yanına giderek, oğullarının arkadaşı olduğunu söyledikten sonra bir bardak su istedi.





YÜZÜNE BİBER GAZI SIKTI, DEFALARCA YUMRUKLADI

Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa gittiği sırada arkasından eve girip yüzüne biber gazı sıktı, ağzını kapatarak yere yatırdı. Bu sırada yaşlı kadının yüzüne defalarca yumruk atan kimliği belirsiz saldırgan, boynundaki bir reşat altını da kopararak zorla aldı.





PARMAĞINI ISIRDI, BİR KEZ DAHA DÖVDÜ

Yaşlı kadından para da isteyen erkek saldırgan yanında getirdiği koli bandıyla ellerini bağladı. Ardından ağzını aynı bantla bağlamaya çalışırken, canını kurtarmaya çalışan yaşlı kadın, gaspçının bir parmağını ısırarak yaraladı. Bunun üzerine gaspçı, Coşdan’ı yeniden dövdü, sonra da evin arka penceresinden atlayarak kaçtı.

KURTULDU HEMEN KOMŞULARA HABER VERDİ

Gaspçının evden kaçmasının ardından ayağa kalkıp mutfağa giden Ümmü Coşdan, bulduğu bıçakla ellerindeki koli bandını kesti, ağzındaki bandı da çıkardı. Coşdan'ın yardım istemesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Denizli Devlet Hastanesi’ne götürülen Coşdan’ın darp sonucu yarılan dudak ve yanaklarına 15 dikiş atıldı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Jandarma, gaspçının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



ŞOKU ATLATAMADI

Şoku üzerinden uzun süre atamayan Ümmü Coşdan, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını ve bir parmağını ısırarak kurtulduğunu söyledi. Coşdan, şöyle dedi:

"Evime gelip, oğullarımı tanıdığını söyledi, bir bardak su istedi. Eve girdiğim sırada arkamdan gelip, yüzüme biber gazı sıktı. Ne olduğunu anlayamadan beni yere yatırıp öldüreceğini söyleyerek para istedi. Boynumdaki altını koparıp aldı. Ardından ellerimi bantla bağladı. Ağzımı bantla bağlarken bir parmağını bütün gücümle ısırdım. Beni yine dövdü, sürekli yüzüme vurdu. Beni bu hale soktu. Parmağını ısırınca kaçtı, ben de elime aldığım bıçakla bantları kesip yardım istedim. Ölümden döndüm."









"BÖYLE CANİLİK OLMAZ"

Ümmü Coşdan’ın oğlu Himmet Coşdan, gaspçının bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Böyle bir cani olamaz, yaşlı bir kadını ne hale sokmuş. Madem altını alacaksın neden öldüresiye dövüyorsun? Çocuklarının isimlerini sayıp, arkadaşımız olduğunu söyleyerek gelmiş, benim böyle bir arkadaşım olamaz. Devletimize güveniyorum, bir an önce yakalanıp cezası verilecektir" diye konuştu.