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    Binanın tepesinde donarak öldü

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Rusya’nın soğuyla ünlü Sibirya bölgesinde yüksek binaların dış yüzeylerindeki onarım ve bakım işlerini yapan 26 yaşındaki Yevgeni Tikhonov çıktığı binaların birinin tepesinden aşağıya sarkarken görüldü. Önce yine her zamanki gibi bir iş yaptığı sanılan Tikhonov’un hareket etmediğini fark eden çevre sakinleri, bir terslik olduğunu anladı.

    Binanın tepesinde donarak öldü

    Bir öğrenci yurdunun çatısına tutunmuş gibi duran Tikhonov’un bacaklarından aşağıya sivri buzlar sarkıyordu. Başı da karla kaplanmıştı. Genç tamircinin, donarak öldüğü ve binadan sarkık şekilde durduğu anlaşıldı. Yetkililer, tamircinin intihar ettiğine dair bir işaret bulunmadığını açıkladı.

    Binanın tepesinde donarak öldü

    'SADECE UYUMAK İÇİN AŞAĞIYA İNERİM'

    Sibirya’nın Anzhero-Sudzhensk kentinde yaşayan Tikhonov, işini severek yapıyor ve çıktığı binaların tepesinden çektiği selfieleri sosyal medyada paylaşıyordu. Yakınları, tamirci gencin, “Sadece uyumak için aşağıya inerim” diye espriler yaptığını anlattı.

    Binanın tepesinde donarak öldü

    Yevgeni Tikhonov’un ölüm sebebi araştırılıyor. Tikhonov’un cesedinin bulunmasından önceki gece hava sıcaklığının - 27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

    Binanın tepesinde donarak öldü

    Binanın tepesinde donarak öldü

    Binanın tepesinde donarak öldü

    Binanın tepesinde donarak öldü

     

    Etiketler: buz , donan adam , buzlu , bina , Rusya
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