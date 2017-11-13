Binanın bodrum katında bulunmuştu! O uçakla ilgili flaş gelişme

Ambarlı Mahallesi'ndeki bir binanın yıllardır kullanılmayan bodrum katını kiralamak isteyenler sahibini aradı.

Kapısı iple bağlı, zaman zaman evsizlerin kaldığı bodrum katına giren bina sakinleri içeride kime ait olduğunu bilmedikleri 2 kişilik, ultralight yani hafif uçak sınıfında, tek motorlu bir uçağın gövde ve kanatları olduğunu görünce şaşkına döndü.

Uçağın, aynı binada dükkanı da bulunan sahibinin 15 yıldan bu yana ortalıkta görünmediği, kimse tarafından da tanınmadığı ifade edildi.

Kitfox tipi olduğu belirtilen uçağın sadece arka küçük tekerleğinin ve bazı küçük parçalarının bulunduğu, motor ile ön tekerlerinin söküldüğü belirlendi.

Gövde ve kanatları ayrı bulunan ahşap uçağın sırrı basına yansımasının ardından çözüldü.

Uçağın, Tercüman gazetesinin düzenlediği ve 28 Haziran 1989’da Sibel Can’ın yaptığı çekilişle okurlardan Sacide Yıldız’a verildiği ortaya çıktı. Talihli okur da uçağı havacılık meraklısı Birol Yağcı'ya satmış.

Birol Yağcı'nın Hezarfen Havaalanı açıldığında uçağı oraya götürdüğü, 5-6 defa kaza geçirdiği her seferinde onarıp uçmaya devam ettiği ve daha sonra Avcılar'daki binanın bodrum katında sakladığı belirlendi.



Hurdacı uçağı parçalara ayırıp götürdü.Burayı halı yıkama yeri olarak kiralayan Erhan Şentürk, "Aylar sonra uçaktan herkes kurtuldu. Burayı temizletiyoruz. Sonunda iş yeri olarak kullanacağımız için memnunum" dedi.