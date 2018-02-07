BİLSEM öğretmen alımı başvuru işlemi başladı

BİLSEM öğretmen alımı başvurusu devam MEBBİS üzerinden alınmaya devam ediliyor. Yapılan sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerin değerlendirildiği BİLSEM eğitimleri için öğretmen alımı başvurusu, 16 Şubat tarihine kadar devam edecek. Peki, BİLSEM öğretman başvurusu için süreç nasıl ilerleyecek? İşte, detaylı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:



a) Başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylığı kalkmış olmak.



b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde alanında kontenjan bulunması.



c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra

“Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.



Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.



Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu’nda yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.



Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden ‘‘Başvuru gerçekleştirilmiştir.’’ şeklinde onaylayacaklardır. Ek-2 öğretmen değerlendirme kriterleri formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk 04.10.2016 tarih ve 2710 sayılı Bilim ve sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. Maddesinde belirtilen ‘‘başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek.’’ hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.



Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde ‘‘Başvuru gerçekleştirilmiştir.’’ şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.



İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.



Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.



Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.



Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından

değerlendirmeye alınacaktır.



2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.



3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



4) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.



5) Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.



6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.



7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.