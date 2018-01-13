Bilirkişi raporu: Aile kusurlu

2 Şubat 2014’te gerçekleşen olayla ilgili minik Muharrem’in hayatını kaybetmesinde ihmali olduğu iddia edilen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin özel idare çalışanları hakkında, “taksirle ölüme neden olmak” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından yürüttüğü soruşturma sonunda kamu adına kavuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.



İl Özel İdaresinde görevli personel, kararda yer alan ifadelerinde, Çeli mezrasında 11’inci aydan sonra herhangi bir ulaşım olmadığının köylülerce bilindiğini, bu sebeple kış gelmeden o bölgelerin halk tarafından boşaltıldığını anlattı. Taş Ailesi ise bilirkişi raporunda kusurlu bulundu. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Muharrem Taş’ın vefatından bir yıl önce üst solunum yollarından rahatsızlık geçirdiği anlaşılmaktadır. Mezrada kaldıkları evin, ağır kış şartlarının olduğu bir coğrafyada solunum yollarından rahatsızlık geçiren 2 yaşındaki bir çocuk için uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.”



‘CENAZE ARABASI VERİLMEMESİ DOĞRU’

Taş’ın soğuk almaya bağlı üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra 10 saat içinde vefat etmesinin düşündürücü olduğunun vurgulandığı bilirkişi raporunda, ebeveynlerince gerekli ihtimam gösterilip tedavi yoluna gidilmediği aktarıldı. Raporda Taş’ın vefatından sonra cenaze nakli için ambulans talebinin de doğru bir davranış olmadığı, bu talebi yerine getirmeyen görevlilerin gereğine uygun davrandıkları bildirildi.



Aynı zamanda Van Baro Başkanı olan ailenin avukatı Murat Timur, kovuşturma kararına itiraz edeceklerini açıkladı.



