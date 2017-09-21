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    Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme... Eşine rastlanmamış iki gök cismi keşfedildi

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 15:33 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 15:33

    Güneş Sistemi'nde Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında daha önce eşine rastlanmamış, birbirlerinin yörüngesinde dönen iki gök cismi keşfedildi.

    Almanya'daki Max Planck Enstitüsünden bilim adamlarının Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla yaptığı keşifle ilgili ayrıntılar "Nature" dergisinde yayımlandı.

    Kuyruklu yıldız özellikleri sergileyen, aynı kütle ve büyüklüğe sahip iki asteroitin yaklaşık 100 kilometre mesafeden birbirlerinin yörüngesinde döndüğü belirtildi.

    Asteroit çifte "288P" adının verildiği kaydedildi. 288P'nin aynı zamanda kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılan ilk ikili asteroit olduğu ifade edildi.
    Bilim insanları, ikili asteroit sisteminin sadece 5 bin yıldır var olduğunu varsayıyor.

    Etiketler: güneş , uzay , mars
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