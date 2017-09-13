Bienal başlıyor

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, 16 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor. Bienalin basına ve profesyonellere özel açılışı dün Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nde İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un da katıldığı toplantıyla yapıldı.

Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in üstlendiği ve ‘İyi Bir Komşu’ başlığını taşıyan 15. İstanbul Bienali’nde, 32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlattığı 150 eseri sergileniyor.

İYİ BİR KOMŞU KALICI BARIŞ SEBEBİ OLABİLİR

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, “Geçtiğimiz otuz yıl boyunca dünyanın dört bir yanından güncel akımları kentimize taşıyan, mekâna özgü üretimleri teşvik eden, tarihsel yapıların sanatla yeniden keşfedilmesine fırsat yaratan bienal, bugün yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli güncel sanat etkinlikleri arasında sayılıyor. Sanatçıların ve sanatseverlerin nefes alabileceği, özgür bir üretim ve ifade platformu olarak otuzuncu yılımızı geride bırakmanın sevinci içindeyiz” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, “Koç Holding olarak ekonomik ve toplumsal gelişimin bir bütün olarak gerçekleşmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olarak da kültür ve sanatı görüyor, bu alanlara verdiğimiz desteği bir öncelik ve sorumluluk addediyoruz. Bu sorumluluk duygusu, müzelerimizin ve sanat kuruluşlarımızın arkasındaki temel felsefeyi de oluşturuyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hepimiz yaşayarak görüyoruz. Sınırların her geçen gün daha fazla sorgulandığı bir dünyayla, savaş ve gerginliklerin giderek tırmandığı zor bir dönemle karşı karşıyayız. Bu dönemde en büyük ihtiyacımız, gücünü kültürden ve evrensel değerlerden alan sanatın diline daha çok kulak vermektir. İnanıyorum ki, temel insani değerlerimizi kökten sarsan ve barışı gölgeleyen yabancılaşmaya karşı komşuluk, büyük bir kapı aralayabilir. İyi bir komşu savaş değil, kalıcı barış sebebi olabilir.”

12 Kasım’a kadar devam edecek bienal bu yıl, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak.