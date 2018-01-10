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    Beyoğlu'ndaki ünlü sinemayı su bastı

    Erhan TEKTEN -Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA)
    10.01.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak üzerinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan kazı çalışması sırasında bir isale borusu patladı.

    Sokak üzerinde bulunan Majestik Sineması'nı su bastı. 5 salonlu sinemanın zemin altında kalan 2 salonunun makine dairesine havalandırma deliğinden ve kapı eşiğinden gelen su nedeniyle bir dijital sinema makinesi zarar gördü. Salonları da su basarken, sinema sahibi Fırat Dilbaz, 100 bin dolarlık sinema makinesinin zarar gördüğünü belirtti. Olay yerine çağrılan İSKİ ekipleri ise, sorunu gidermek için çalışma başlattı. Öte yandan, sinema yetkilileri elektrikleri kesti ve üst kattaki salonda film izleyenler dışarı çıkartıldı.

    "100 BİN DOLARLIK MAKİNEMİZ ZARAR GÖRDÜ"

    Dilbaz, "Sabahleyin BEDAŞ ekipleri yola elektrik kablosu döşeyecekti. Boru patlayınca buradaki su, olduğu gibi sinema salonunun içine doldu. 100 bin dolarlık sinema makinemiz zarar gördü. Şu an 5 salondan 2’sine su girdi. "

    "ŞASE YAPSAYDI BİNAYI KURTARAMAZDIK"

    15 yıllık makinist Bekir Çağrı ise, "Sabahleyin buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. Gayet sakindi. Asansörle yukarı çıkmam gerekiyordu. Bir yerden su sesi geliyordu. Su geldiği için makine kendini kapatmış. Şase yapsaydı binayı kurtarmazdık. Sonra elektrik doğalgaz ve suyu kestik. Salonda bulunan müşterilerin paralarını iade ederek hepsini gönderdik"

    Etiketler: su baskını
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