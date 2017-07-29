MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü

    Beyoğlu'nda iki katlı bina çöktü

    Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL DHA
    29 Temmuz 2017 - 08:05Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 10:33

    İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çöken binanın bitişiğindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Olay Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Peşkirci Sokakta bulunan bir kısmı daha önce yıkılan 2 katlı metruk bir bina saat 07.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek tedbir amaçlı kapatırken, itfaiye ekipleri moloz yığınlarının altında kalanın bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökme sırasında ise binadan fırlayan moloz parçalarının çevredeki binalara hasar verdiği görüldü.

     

    Etiketler: Beyoğlu , İstanbul , bina çöktü
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri