Berlusconi’ye ‘kara para’ soruşturması

İTALYAN basınında çıkan haberlere göre 81 yaşındaki Berlusconi’nin, geçen yıl Milan Kulübünün 740 milyon euroya

Çinli Yonghong Li’nin başında bulunduğu şirkete satışında kara para akladığı iddia edildi. Yapılan haberlere göre bu rakamın, Milan’ın o zamanki piyasa değerinden tam 300 milyon euro fazla olduğu iddia edildi.

La Stampa Gazetesi, 2013’te vergi kaçakçılığından aldığı mahkumiyetin ardından yaşanan bu son olay sonrası İtalya’da yapılacak 4 Mart genel seçimleri öncesinde tekrar kampanya yürüten Berlusconi için yeni bir sorun oluşturabileceğini yazdı.

Silvio Berlusconi, 31 yıl boyunca başkanlığını yürüttüğü Milan Kulübü ile toplam 28 kupa kazanmıştı.