Berklee'nin elçisi

İSTANBUL Saint Joseph Fransız Lisesi 2012 mezunu olan Esin Özlem Aydıngöz, film müziklerine olan aşkının peşinden koştu ve dünyanın en iyi beş müzik okulu arasında gösterilen Berklee College of Music’e kabul edildi. Aydıngöz, bu yıl film müziği ile çağdaş kompozisyon ve prodüksiyon anadallarından 4 üzerinden 3.9 ortalamayla mezun oldu. Temmuzdan beri dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer’in Los Angeles’taki stüdyosunda staj yapan genç müzisyen, Berklee’nin ‘Mezun Elçisi’ olarak, okula kabul edilecek yeni adaylarla görüşmeler yapıyor. Şimdiye kadar sekiz kişiyle mülakat yapan başarılı öğrenciyle eğitim serüvenini, mezun elçiliği ve hedeflerini konuştuk:

"Çocukluğumdan beri müzikle iç içeyim. Özellikle müzikal ve animasyon film müziklerine ilgi duyuyorum. 2001’den 2008’e kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yarı zamanlı piyano dersi aldım. Bu sayede Berklee’nin yetenek sınavlarına hazır hale geldim. Lisede piyano çalmayı sürdürdüm. Berklee, eğitim hayatınız boyunca alanınızda ne öğrenmek ve neyi tecrübe etmek istiyorsanız veriyor.

SEÇMELERDE ROL ALIYOR

Berklee başarılı mezunlarına okula başvuran adayların dünyada yapılan seçmelerinde önemli sorumluluklar veriyor. Mayısta mezun oldum. İyi bir not ortalamam ve referanslarım vardı. Bu nedenle ‘Mezun Elçisi’ olarak kabul edildim. Bu hakkı okul her mezuna vermiyor. Size güvenmesi ve okulu temsil edeceğinize inanması lazım. Elçilerin kanaatleri süreçleri etkiliyor. Öğrenci seçiminde yer almak mutluluk verici.”

ZIMMER’İN STAJYERİ

MÜZİSYEN Esin Özlem Aydıngöz’ün hedeflerinden biri de şu an staj yaptığı dünyaca ünlü besteci Hans Zimmer’in stüdyosunda tam zamanlı çalışabilmek ve kendi film müziklerini bestelemek: “Animasyon film müziği alanında kariyer yapmak istiyorum. Bu nedenle kendimi en iyilerin yanında geliştirmek istiyorum. Film ve video oyunları için müzikler yapan, dünyaca ünlü Hans Zimmer’in Los Angeles’taki stüdyosuna stajyer olarak kabul edildim. Buraya stajyer olarak bile girmek kolay değil. Onlarca aday arasından CV’lerin elenmesinin ardından görüşmeye çağrılıyorsunuz. Hedefim şu an için burada tam zamanlı olarak kalabilmek ve kendi film müziklerimi bestelemek.”

BAŞARILI müzisyenin bazı besteleri Kanal D’nin sevilen dizisi Bodrum Masalı’nda ve bazı reklam filmlerinde de kullanıldı. Ayrıca 2012’de Erzurum’da antrenman yaparken pist kenarındaki tahta perdelere çarparak 17 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu ve Soma faciasında hayatını kaybeden maden işçileri için de beste yapan Esin Özlem Aydıngöz, ABD’de önde gelen konser salonlarında orkestra şefliği görevlerini de üstlendi.