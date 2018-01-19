Beraat kararı istinaftan döndü

T24 internet gazetesinde 2013’te yayımlanan ‘Çekilme Günlüğü’ başlıklı yazı dizisi nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan yargılanıp beraat eden gazeteci Hasan Cemal, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı.
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