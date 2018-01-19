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    Beraat kararı istinaftan döndü

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    19.01.2018 - 01:15 | Son Güncelleme:

    T24 internet gazetesinde 2013’te yayımlanan ‘Çekilme Günlüğü’ başlıklı yazı dizisi nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan yargılanıp beraat eden gazeteci Hasan Cemal, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı.

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Cemal, “Barışı savunuyorum, demokrasiyi savunuyorum” dedi. Savcı, Cemal’in, ‘örgüt propagandası yapmak’tan cezalandırılmasını istedi. 

    Etiketler: Hasan Cemal , istinaf mahkemeleri , gazetehaberleri
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