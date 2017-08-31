Benazir Butto suikastı ile ilgili flaş gelişme!

Pakistan'da bir mahkeme 2007'de gerçekleştirilen Benazir Butto suikastiyle ilgili suçlanan 5 şüphelinin suçsuz olduğuna karar verdi. Mahkeme ayrıca ülkenin eski lideri Pervez Müşerref'in davayla ilgili olarak "firari" olduğunu duyurdu. Pervez Müşerref, 1999 yılında askeri darbe ile göreve geldikten sonra 2008 yılında baskılar üzerine istifa etmişti.

2008'den sonra İngiltere'de sürgün hayatı yaşayan Müşerref, 2013 yılında kendi isteğiyle Pakistan'a dönmüş ve yeniden seçimlere katılmaya çalışmıştı. Ancak Pakistan mahkemesi Müşerref'i siyasetten ömür boyu men etmişti.

Eski başbakanlardan Benazir Butto'ya Taliban tarafından düzenlenen suikasttan haberdar olduğu iddiasıyla suçlanan Müşerref'in Pakistan'daki mal varlığı dondurulmuş, eski lidere ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı getirilmişti. Müşerref hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı 2016'da kaldırılmıştı.

Benazir Butto, 2007 yılında bombalı ve silahlı bir saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.