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    Ben de tecavüz kurbanıyım

    DIŞ HABERLER
    20.10.2017 - 23:06 | Son Güncelleme:

    Eski İngiliz model Natasha Prince, Amerikalı ünlü illüzyonist David Blaine’in tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

    İngiltere polisi iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Olay 2004 yılında İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanmış. Blaine’in avukatı yazılı açıklama yaptı: “Müvekkilim herhangi bir kadına tecavüz ettiği veya cinsel tacizde bulunduğu iddialarını kesin bir dille reddetmektedir. Eğer bir polis soruşturması varsa, müvekkilim tamamen işbirliği yapacaktır. Çünkü saklayacak bir şeyi yoktur.”

    Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a pek çok kadının yönelttiği taciz suçlamalarının ardından sosyal medyada “me too” (ben de) adlı farkındalık kampanyaları başlatılmıştı.

    Etiketler: Natasha Prince , gazetehaberleri
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