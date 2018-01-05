Belgeselle ölümsüzleşti

BUNDAN 1 yıl önceydi... 5 Ocak 2017 tarihi, İzmir Adliyesi’ne yolu düşen herkesin çok sevdiği, anısı olduğu trafik polisi Fethi Sekin’in (43) kahramanlaştığı gündü. Adliye önüne bomba yüklü araçla gelen PKK’lı teröristler, hâkim ve savcı otomobillerine ayrılan otoparka girmek istediğinde polis Fethi Sekin buna izin vermedi. Bunun üzerine iki terörist araçtan inip koşarak uzaklaşırken LPG’li araçtaki bombayı infilak ettirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi’nde motosikletli ‘Şahinler Timi’nde görevli polis Fethi Sekin, kovaladığı teröristlerle mermisi bitene kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. İkinci terörist de öldürüldü. Alçak saldırıda adliye çalışanı Musa Can da şehit oldu.



İLK GÖSTERİM ANMA TÖRENİNDE

Kahraman polis memuru Fethi Sekin için, geçen bir yılda adına parklar açıldı, okula, çeşitli kurumlara ismi verildi, heykeli dikildi. Geride bıraktığı emanetlerine, ailesine kucak açıldı. Ancak İzmir Adliyesi’nin şehit düşüşünün birinci yıldönümünde hazırladığı Fethi Sekin belgeseli onun kahramanlığını ölümsüzleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü ‘C Kapısı’ adlı belgesel için tanıklarla, adliye çalışanlarıyla, yakınlarıyla, polis arkadaşlarıyla konuşuldu. 22 dakikalık belgeselin 11 dakikalık bölümü ve Şehidim/Dağlıca türküsü klibi bugün ilk kez İzmir Adliye Sarayı’nda 10.00’da başlayacak anma töreninde gösterilecek.





ARKADAŞLARI ANLATIYOR

Etkileyici sahnelerden oluşan belgeselde önce 5 Ocak gününde sabah saatlerinden itibaren neler yaşandığı aktarılıyor. Belgeselde saldırı sırasında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ve Sekin’in mesai arkadaşları olay günü yaşananları anlatıyor. Daha sonra ise olay anı, o an geri planda yaşananlar, acı dolu anlar hatırlanıyor.







ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Elazığ Baskil doğumlu polis memuru Fethi Sekin, 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’i saldırıdan 55 gün önce kanser nedeniyle kaybetmişti. 6 kardeşi olan ve 8 yıl İzmir’de görev yapan şehit Sekin’in cenazesi Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde toprağa verilmişti.

BENGÜ'DEN DESTEK

BELGESELDE Sekin’in mesai arkadaşlarının çoğu zaman gözyaşları içinde anlattığı anılar da yer alacak. Sanatçı Oktay Kaynarca’nın bir şiirinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu’nun Dağlıca’da terör örgütü PKK’nın saldırısıyla şehit olan 16 asker için bestelediği ve TRT solisti Özlem Üngör’ün seslendirdiği ‘Şehidim/Dağlıca’ türküsünün klibi törende ilk kez paylaşılacak.



Duygu yüklü klipte Özlem Üngör ve 15 adliye çalışanının yanı sıra sanatçı Bengü de türküyü seslendirenler arasında bulunuyor. İzmir Emniyeti’nin hazırladığı, Sekin’in hayatının aktarıldığı kısa filmin gösterileceği bugünkü anma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.



Törenin ardından adliye girişinde, saldırının meydana geldiği polis noktasında Fethi Sekin’in yarışma sonrası yaptırılan heykelinin ve Yargı ve Gü venlik Muhabirleri Derneği’nin o günlere ilişkin fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirilecek.





SEVENLERİ ONU UNUTMADI

ŞEHİT polis Fethi Sekin'i yakından tanıyan adliye çalışanları, aynı saldırıda yaralanan avukat Bülent Karagöz, adliye kantininde görevli mahkûm Oktay Merdin ve adliye çevresindeki işyerlerinde çalışan bazı vatandaşlar adliye önünde şehidi bir kez daha andı. Arkadaşları ve dostları, şehidin büyük portre fotoğrafıyla poz verdi. Adliyede temizlik işçisi olan Gülşah Yıldırım, Sekin’in buraya gelen her vatandaşa yardım ettiğini, geçen yılki davranışıyla İzmir Adliyesi’nin ve kentin şehide çok şey borçlu olduğunu ifade etti.



Adliyenin karşısındaki inşaatta mühendis olarak çalışan İsmail Miman ise “Fethi dostumdu. Onunla her zaman görüşür, sohbet ederdik. Gönlü zengin bir insan olan Fethi, 5 Ocak 2017’deki cesaretiyle gelecek nesillere örnek olacaktır. Bu ve bunun gibi kahramanlıklar, nesilden nesile aktarılmalıdır” diye konuştu.



HALİSDEMİR'İ ÖRNEK ALMIŞTI

MEHMET Zeki Sekin, dün oğlunun İzmir Adliyesi C Kapısı'nda görev yapan mesai arkadaşlarını ziyaret etti. Polislerle sohbet eden baba Sekin, bir süre önce kurşun geçirmez olarak yeniden inşa edilen polis noktasının duvarında asılı oğlunun fotoğrafının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Mehmet Zeki Sekin, şehadet haberini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyathaneden servise çıktığı anda öğrendiğini söyledi. Okula gönderebilmek için ineğini satıp parasını oğluna verdiğini anlatan baba Sekin, "Benim Fethim çok kahramandı, korku nedir bilmezdi. 15 Temmuz’dan sonra bana, ‘Allah’ım Ömer Halisdemir gibi bana da bir şehitlik nasip etsin’ dedi. O da nasip etti. Halisdemir’i kendisine örnek almıştı" dedi. Oğlunun çatışma anını tekrar tekrar izlediğini belirten Sekin, duygularını "Şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye'nin gururudur. Benim Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor" diye anlattı.