Belediye başkanı ve eşi kazada yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Mut-Karaman karayolu Ermenek yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Mut Belediyesine ait Erdem Özkan’ın kullandığı 33 CCC 85 resmi plakalı makam aracı, Mehmet Kurtuluş yönetimindeki 33 KED 11 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, makam otomobilindeki Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Başkanın eşi Nuran Yılmaz, sürücü Erdem Özkan ve Habip Yalçın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başkan Nebi Yılmaz ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.