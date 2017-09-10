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    Belediye Başkanı, oğlunun nikahını kıydı

    DHA
    10.09.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 17:50

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova Belde Belediye Başkanı Zerrin Güneş, polis oğlunun nikahını kıydı.

    CHP'den Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra AK Parti'ye geçen Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneşin Bartın Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru oğlu Fırat Güneş, Büşra Tarlacı ile evlendi. Çiftin Saltukova Belediye Düğün Salonunda yapılan nikah törenine çok sayıda yakını katıldı. Nikahı ise, damadın Belediye Başkanı olan annesi Zerrin Güneş kıydı. Başkan Güneş nikahı kıyarken şöyle dedi:

    Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde diye attığınız imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir ömür boyunca birbirinizden saygı, sadakat ve özveriyi hiç bir şeyi esirgemeyin yavrularım. Yolunuz açık, ömrünüz uzun olsun."

    Başkan Güneş "Hayat müşterektir" diyerek evlilik cüzdanı geline teslim etti.

    Belediye Başkanı, oğlunun nikahını kıydı

     

    Etiketler: Belediye Başkanı , nikah , Zonguldak
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