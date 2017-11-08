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    Belçika’da Türkü öldüren polis memuru ceza almadı

    İHA
    08.11.2017 - 18:58 | Son Güncelleme:

    İki yıl önce Belçika’nın doğusundaki Verviers kentinde Türkiye kökenli Cemil Kaya’yı (45), silahından çıkan kurşunla öldüren polis memuru ceza almadı.

    NEVŞEHİRLİ dört çocuk babası Cemil Kaya, 7 Ocak 2015 tarihinin sabahında, sokakta yürürken bıçak taşıdığı için kendisine müdahale eden polisin silahından çıkan kurşunla göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. Olay, polis kayıtlarına şöyle geçmişti; Birkaç gündür eve uğramadığı için aranan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu bilinen Cemil Kaya, elindeki bıçakla intihar etmek isterken ihbar üzerine olay yerine gelen polislere saldırdı ve yaşanan münakaşada polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Türk toplumunun büyük tepkisini çeken ve AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk’ün Belçika’ya gelmesine neden olan olayın faili polis memuru ceza almadı.

    UETD TEPKİ GÖSTERDİ
    Cemil Kaya’yı öldüren polis memurunun aklanmasından sonra, ilk tepki UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat’tan geldi. Cemil Kaya’nın öldürüldüğü günlerde, Kaya ailesine birçok konuda destek olan Başkan Hamarat, şunları söyledi: “Cemil Kaya kardeşimizi vuran polis memurunun serbest kalması Belçika’daki Türk toplumuna büyük bir üzüntü vermiştir. Bizler Belçika’da yaşayan vatandaşlar olarak tepkiliyiz. Polis memurunun tekrar tutuklanarak sorguya çekilmesini istiyoruz. Aksi takdirde Belçika adaletine olan güvenimiz sarsılacaktır. Belçikalı yetkililerden gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”
    Kaya ailesinin mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor.

    Etiketler: Cinayet
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