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    Belçika'da 'hayalet sürücüler' dehşet saçıyor

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    11.01.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    BELÇİKA’da ‘hayalet sürücüler’ ülkenin korkulu rüyası haline geldi. Özellikle otoyollarda farkında olmaksızın ters yöne giren ve araçlarını sürmeye devam eden sürücüler ciddi ve ölümlü trafik kazalarına neden oluyor.

    Belçika federal polis birimleri son yıllarda ‘hayalet sürücülere’ eskisine oranla daha fazla rastlandığını belirtiyor. Polis verilerine göre Belçika otoyollarında ya da çift şeritli yollarda neredeyse ters yönde ilerleyen sürücülere rastlanmayan bir gün geçmiyor. Güvenlik birimleri, yılda 350-400 arasında hayalet sürücüyle karşılaşıldığına ve kazasız atlatılan olaylarda şans faktörünün çok yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar. Zaman zaman can kayıpları da yaşanıyor. Belçika polisine göre bu sürücülerin neden oldukları kazalarda yılda en az 20 kişi hayatını kaybediyor.

    Belçikada hayalet sürücüler dehşet saçıyor
    Belçika otoyollarında ya da çift şeritli yollarda neredeyse ters yönde ilerleyen sürücülere rastlanmayan bir gün geçmezken, yaşanan kazalarda can kayıplarına rastlanıyor.

    Hayalet sürücülerin profili de oldukça farklı. Özellikle yaşı oldukça ilerlemiş kişilerin ters yönde seyretmesi sıkça karşılaşılan bir olay. Bu kişilerde ters yöne girme büyük ölçüde yön kavramının yitirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Genç sürücüler arasında da hayalet sürücülerin oranı azımsanmayacak düzeyde. Bir diğer hayalet sürücü kategorisini ise alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar oluşturuyor.

    Hayalet sürücüler, ters yönde olduklarını çoğu zaman fark etmekte zorlanıyorlar. Önceki gece başkent Brüksel yakınlarında yaşanan ve şans eseri kazasız sona eren olayda hayalet sürücünün ters yönden çıkıp yolun akış yönünde seyretmeye başlaması 15 dakikadan fazla sürdü.

    Polis, hayalet sürücüyle karşılaşılması durumunda yavaşlayıp yolun sağında kalınmasını, farlar aracılığıyla uyarıda bulunulmasını ve yollarda iki kilometrede bir bulunan acil durum telefonları aracılığıyla polisin haberdar edilmesini öneriyor.

     

    Etiketler: trafik , trafik kazası , şoför
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