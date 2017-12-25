Bedava kömür krizi



Bazı illere yeterince kömür gitmeyince, vatandaşlar şikâyetlerini milletvekillerine iletti. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Eroğan’ın da katıldığı son milletvekili toplantısında gündeme geldi. Erdoğan, aksamanın giderilmesi talimatı verdi. Ancak sorunun devam ettiği saptandı.

Konu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a aktarıldı. Bozdağ, Enerji Bakanlığı yetkililerine sorunun nedenini sordu. Bozdağ’a, bazı kömür ocaklarında yaşanan üretim sorunu nedeniyle gecikme yaşandığı, çıkartılan kömürün demiryolu ile diğer illere ulaştırılmasında da zamanlamanın gerisinde kalındığı bilgisi verildi.

Bozdağ’ın sorunun derhal çözülmesini istediği ve “15 yıldır aksatmadan sürdürdüğümüz bir icraatın şimdi neden yapılamadığını vatandaşa izah edemeyiz” dediği öğrenildi.