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    Bedava kömür krizi

    Nuray BABACAN / ANKARA
    25.12.2017 - 02:03 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin iktidara geldikten sonra uygulamaya koyduğu ve oy potansiyeli açısından büyük önem verdiği ‘bedava kömür’ dağıtımında bu yıl kriz yaşandı.

    Bedava kömür krizi
    Bazı illere yeterince kömür gitmeyince, vatandaşlar şikâyetlerini milletvekillerine iletti. Konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Eroğan’ın da katıldığı son milletvekili toplantısında gündeme geldi. Erdoğan, aksamanın giderilmesi talimatı verdi. Ancak sorunun devam ettiği saptandı.

    Konu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a aktarıldı. Bozdağ, Enerji Bakanlığı yetkililerine sorunun nedenini sordu. Bozdağ’a, bazı kömür ocaklarında yaşanan üretim sorunu nedeniyle gecikme yaşandığı, çıkartılan kömürün demiryolu ile diğer illere ulaştırılmasında da zamanlamanın gerisinde kalındığı bilgisi verildi.

    Bozdağ’ın sorunun derhal çözülmesini istediği ve “15 yıldır aksatmadan sürdürdüğümüz bir icraatın şimdi neden yapılamadığını vatandaşa izah edemeyiz” dediği öğrenildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , ak parti
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