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    Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Hangi köprüler ücretsiz olacak?

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 12:55Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 12:55

    Bayramda otoyollar ücretsiz mi sorusu, yolculuk yapacak birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu sonrasında bu güzergahlardaki durumu gözlemleyecek olan vatandaşlar, bu duruma göre bu güzergahı kullanacak. Peki, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alan bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi olacak? İşte, detaylı bilgiler

    Kurban Bayramı'nda çıkacakları güzergah için araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi sorusunun cevabını arıyor. Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi sorusuna alınacak olan cevap, birçok kişinin güzergahlarını yeniden belirlemesine olanak sağlayacak. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu bilgiye göre bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte, o detaylar

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada;

    "Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır.​" ifadelerine yer verildi.

    Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

    Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek. 

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