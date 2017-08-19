Bayram sonrası üç ülke

Cumhurbaşkanı’nın ilk durağı Suriye görüşmelerinin yapıldığı Kazakistan’ın başkenti Astana olacak. Erdoğan, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Astana’da bulunacak ve “Türk dünyasının ak sakalı” olarak seslendiği Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek. Erdoğan daha sonra Azerbaycan’a geçerek 10-11 Eylül’deki Bakü temasları sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.



BM’DE KONUŞMA

Erdoğan’ın eylüldeki son durağı ise ABD olacak. Erdoğan, 19-25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu’nda Liderler Zirvesi’nde konuşma yapacak, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Erdoğan’ın zirvede ABD Başkanı Trump gibi liderlerle bir araya gelmesi planlanıyor.