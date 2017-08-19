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    Bayram sonrası üç ülke

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    19 Ağustos 2017 - 01:39Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 01:39

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ardından eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yaşayacak. Erdoğan sırasıyla Kazakistan, Azerbaycan ve ABD’ye gidecek.

    Cumhurbaşkanı’nın ilk durağı Suriye görüşmelerinin yapıldığı Kazakistan’ın başkenti Astana olacak. Erdoğan, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Astana’da bulunacak ve “Türk dünyasının ak sakalı” olarak seslendiği Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek. Erdoğan daha sonra Azerbaycan’a geçerek 10-11 Eylül’deki Bakü temasları sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

    BM’DE KONUŞMA
    Erdoğan’ın eylüldeki son durağı ise ABD olacak. Erdoğan, 19-25 Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu’nda Liderler Zirvesi’nde konuşma yapacak, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Erdoğan’ın zirvede ABD Başkanı Trump gibi liderlerle bir araya gelmesi planlanıyor. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Yurt dışı , gazetehaberleri
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