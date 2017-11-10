Batman’da Atatürk için Kürtçe ağıt

Batman’daki anma etkinlikleri, Vallik bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Törene Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Atatürk’ü anma etkinlikleri daha sonra Kültür Merkezi salonunda devam etti. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gamze Kayaalp’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra sahne alan oratoryumda okunan şiirler ile program devam etti.

Oratoryo sırasında 12'nci sınıf öğrencisi Leyla Gök, Atatürk'e uyarlanan, Kürtçe, "Neredesin Mustafam" adlı ağıtı seslendirdi.

"Vay dünya, hain dünya, Mustafam ölmüş bu dünyada, hain dünya, vay dünya, Mustafa'm ölmüş bu dünyada." sözlerinin yer aldığı ağıt, büyük alkış alırken, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İlk kez sahnede Kürtçe ağıt yaktığını belirten Leyla Gök, "Aslında daha iyi okuyabilirdim, bu kadar kişinin karşısına ilk kez çıktım, heyecanlandım" dedi.

Etkinlik, Atatürk’un sevdiği şarkıların okunmasının ardından daha önce yapılan spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.