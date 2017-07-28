Batı Şeria'da bir Filistinli öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim yakınlarında bulunan Guş Etziyon Yahudi yerleşim birimi önünde bir Filistinli'nin askerleri bıçaklama girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu Filistinlinin askerler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden ise ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarında Guş Etziyon Yahudi yerleşim birimi önünde kimliği henüz belirlenmeyen bir Filistin vatandaşı şehit oldu." ifadelerine yer verildi.