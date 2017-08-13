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    Bastia bölgesi tamam, Sisco hâlâ yanıyor

    AA
    13 Ağustos 2017 - 09:53Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 09:53

    Fransa’nın güneyindeki Korsika Adası’nda çıkan orman yangınında 2 bin hektarlık alan etkilendi, bölgeden bine yakın kişi tahliye edildi.

    KORSIKA’nın kuzeydoğusundaki Bastia şehri yakınlarında başlayan yangın, adanın en kuzeyindeki Sisco bölgesine sıçradı. Bastia bölgesindeki yangın kontrol altına alınsa da Sisco bölgesindeki söndürme çalışmalarının, itfaiye ekipleri ve iki hava aracı desteğiyle sürdüğü belirtildi. Yangından adadaki 2 bin hektarlık alan etkilenirken, bölgedeki yaklaşık bin kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.
    Adadaki yangının söndürülmesi için diğer şehirlerden itfaiyeciler gönderildiği, rüzgarın hızının zaman zaman 120 kilometre/saati bulabildiği kaydedildi.
    Diğer taraftan, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
    Geçen hafta da ülkenin güneyinde ve Korsika’da çıkan yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edilmiş, hektarlarca ağaçlık alan zarar görmüştü.

    Bastia bölgesi tamam, Sisco hâlâ yanıyor

    Etiketler: orman yangını , Korsika , Sisco
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