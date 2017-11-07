Başsavcıya ağır hakaret: Beyinsiz moron

Teksas Başsavcısı Ken Paxton ise silahlara kontrol getirilmesine karşı çıkan açıklamalar yaptı. Kilise katliamının ardından konuşan Paxton, bu tip olayların önlenmesi için tek yolun 'kiliseye giden insanların yanında silah taşıması' olduğunu söyledi.

Paxton'ın silah satışına kısıtlama getirmek bir yana silah satışını teşvik eden bu ifadelerine İngiliz gazeteci Piers Morgan büyük tepki gösterdi. Bir dönem ABD'de çalışan ve silahsızlanma kampanyalarına büyük destek veren Morgan, Good Morning Britain adlı sabah programında adeta başsavcıya patladı ve "Seni beyinsiz moron. Özür dilerim, bu sizin olduğunuz şey Teksas Başsavcısı. Beyinsiz bir moron" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A DA ÇATTI

Morgan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kilise katliamının 'bir silah meselesi' olmadığı yönündeki sözlerini de eleştirdi. Morgan, "Bu nasıl silahla ilgili bir mesele olmaz Sayın Trump? Eğer onun silahı olmasa insanları silahla öldüremez. Bu roket bilimi değil" dedi.