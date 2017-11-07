Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Başsavcıya ağır hakaret: Beyinsiz moron

    Başsavcıya ağır hakaret: Beyinsiz moron

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 11:42 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Teksas eyaletinde eski bir askerin bir kiliseye düzenlediği ve 26 kişinin öldüğü saldırının ardından silah kontrolü konusunda tartışmalar yeniden alevlendi. Silahlanma karşıtları, ülkede serbest olan silah satışlarına yönelik kısıtlayıcı kanunlar istiyor.

    Teksas Başsavcısı Ken Paxton ise silahlara kontrol getirilmesine karşı çıkan açıklamalar yaptı. Kilise katliamının ardından konuşan Paxton, bu tip olayların önlenmesi için tek yolun 'kiliseye giden insanların yanında silah taşıması' olduğunu söyledi.

    Paxton'ın silah satışına kısıtlama getirmek bir yana silah satışını teşvik eden bu ifadelerine İngiliz gazeteci Piers Morgan büyük tepki gösterdi. Bir dönem ABD'de çalışan ve silahsızlanma kampanyalarına büyük destek veren Morgan, Good Morning Britain adlı sabah programında adeta başsavcıya patladı ve "Seni beyinsiz moron. Özür dilerim, bu sizin olduğunuz şey Teksas Başsavcısı. Beyinsiz bir moron" ifadelerini kullandı.

    TRUMP'A DA ÇATTI

    Morgan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kilise katliamının 'bir silah meselesi' olmadığı yönündeki sözlerini de eleştirdi. Morgan, "Bu nasıl silahla ilgili bir mesele olmaz Sayın Trump? Eğer onun silahı olmasa insanları silahla öldüremez. Bu roket bilimi değil" dedi.

     

     

    Etiketler: başsavcı , katliam
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri