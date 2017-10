Başlangıç: Dan Brown’a göre nereden geldik, nereye gidiyoruz?

Tarih boyunca en çok merak edilen sorudur muhtemelen: Nereden geldik, nereye gidiyoruz?

Bu sorunun cevabı coğrafyaya, kültüre, inanışa ya da kişiden kişiye değişir. Görünen o ki çoksatan kitapların gözde yazarı Dan Brown’ın, son kitabı “Başlangıç” ile bu soruya kışkırtıcı bir cevabı var.

Kitapları tüm dünyada 56 dilde 200 milyondan fazla satan Cehennem, Melekler ve Şeytanlar ve Da Vinci Kodu gibi çok satan kitapların yazarı Dan Brown’ın sekizinci kitabı “Başlangıç”, 3 Ekim’de 12 ülkeyle aynı anda Türkiye’de de satışa sunuldu. Dan Brown’ın daha önceki kitaplarını okuyanlara aşina gelecek ve yazarın alamet-i farikası sayılan ‘anlatıya şaşırtıcı bilimsel bilgiler ekleme’ özelliği bu romanında da devam ediyor. Dini öğretilerin ortak temelleri olduğunu üç büyük dini ele alarak ortaya koyan Brown, görünen o ki yeni kitabıyla yine tartışmaları ateşleyecek. Ancak Brown’ın çok satan kitaplarda her zaman olduğu gibi tek bir ana konuya odaklanmayıp, ilginç yan olayları, karakterleri ve hikayeleri de kurguya dahil ettiğini söylemek gerekiyor. Bunlar arasında Winston Churchill’in yetenekleri, soyut sanatın anlaşılmazlıkları, Gaudi’nin Sagrada Familia’sının kendine has büyüleyici özellikleri ve yapay zekâ alanında dudak uçuklatan gelişmeler de var! Son kitabından aşina olduğumuz Harvard profesörü Robert Langdon’ı yine anlatıya yerleştiren Brown, yine akılları karıştıran, hayat memat maceralarına, şüpheli cinayetlere, gizli örgütlere, insanlığın geleceği ile ilgili el değmemiş sırlara, kolaylıkla çözülemeyen bulmacalara başvuruyor. Bunu yaparken de ‘başlangıç’ ile ilgili teorilerinin önemli bir kısmını bilimsel verilere dayandırmaya çalışıyor, örneğin MIT’de fizik profesörü olan Jeremy England gibi bilim insanlarının çalışmalarındaki sonuçları kullanıyor.

Kitaplarının aynı zamanda ‘öğretici’ niteliği olmasını da istediğini belirten yazar şöyle diyor: “Eğer okumaya zaman ayıracaksam, bunun öğretici olmasını yeğlerim. Benim okumayı arzuladığım kurmacalar da bu niteliktedir.” New York Times’dan Sarah Lyall’un makalesine göre 53 yaşındaki yazar dört yılını kitabın hazırlıkları ile ilgili araştırmalara adamış. Her sabah saat dörtte uyanan Brown, güne kendine özel bir smoothie tarifi ile başlıyormuş. Ayrıca yazmaya başlamadan önce zihnini açmak için kahvaltıda koyu kahve, tereyağı ve Hindistan cevizi yağını tercih ediyormuş. Bilgisayarını her saat başında altmış saniye boyunca hiçbir şey yapmamak üzere otomatik olarak donduran yazar, öğlen yazmayı bırakıyormuş. “Karakterler sürekli aklımın içinde dolanıp duruyor, bu çılgınlık gibi bir şey.” diyen yazar ilk kitabını da daha beş yaşındayken “Zürafa, Domuz ve Yalancı!” adıyla kaleme almış. Ayrıca kitapta göreceğiniz Edmond Kirsch’in Tesla Model X aracı da Dan Brown’ın kendi araç modeliymiş.

Dan Brown’ın bu kadar gözde bir yazar olmasının nedenine kafa yoran uzmanlar, yazarın dikkat çekici özelliklerini şu şekilde sıralıyor:

Dante vurgusu, Kültürel Okuryazarlık, Ekonomiye Katkı, Turizme Destek, Kültürel Bilinç, Sembollere İlgi, Akıl ve İnanç Tartışmaları, Genç Yazarlar İçin İlham, Yayıncılığın Cazibesini Ortaya Koyma.



Uzmanlar ya da eleştirmenler ne der bilinmez ancak okurlar açısından son yılların en gözde yazarlarından Dan Brown, genç yaşı da hesaba katılırsa, muhtemelen önümüzdeki yıllarda da okunmaya ve çok satmaya devam edecek. Bakalım “Başlangıç”tan sonra bizi neler bekliyor?

Yazan: Soner Sezer