MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Başkonsoloslardan bayram daveti

    Başkonsoloslardan bayram daveti

     Kazım Doğan / Ekrem SAĞIR
    02.09.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:39

    Almanya’nın Frankfurt ve Hannover Başkonkonsolosları, bayramı Türk vatandaşlarıyla kutladı. Başkonsoloslar verdikleri mesajda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

    Başkonsoloslardan bayram daveti

    BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

    FRANKFURT Başkonsolosu Burak Karartı, Kurban Bayramı’nı rezidansına davet ettiği, Almanya Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hesen Başkanı Salih Özkan’ın da aralarında olduğu iş insanları, gazeteciler ve sivil kurum temsilcileriyle birlikte kutladı.

    Başkonsoloslardan bayram daveti

    Başkonsolos Karartı, “Bayramınızı tebrik ediyoru, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel bayramlar diliyorum. Sizlerle birlikte buradaki topluma daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Bu hizmetlerde sizin katkınız çok önemli. Burada hiç bir işi tek başımıza başaramayız. Toplum olarak sorunlarımızı birlikte ele alarak, birlikte düşünüp hareket ederek çözebiliriz.” dedi.

    Başkonsoloslardan bayram daveti

    KAPIDA KARŞILADI

    Honnover Başkonsolosu Banu Malaman ise başkonsolosluk ikametgahında toplumun hemen her kesiminden Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Davetlileri kapıda tek tek karşılayıp bayramlaşan Başkonsolos Malaman, yaptığı kısa konuşmasında “Yaşadığımız ülkede her birimizin bir takım sorunları olabilir. Tüm bu sorunlar güç birliği yapılarak aşılabilir. Ortak sorunlarımızın çözümünde bu gün burada olduğu gibi birlikte hareket etme becerisini göstermeliyiz“ dedi.

    Başkonsoloslardan bayram daveti

    Bayramlaşmanın ardından davetlilere ikramlar sunuldu.

     

    Etiketler: FRANKFURT , Hannover , bayramlaşma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri