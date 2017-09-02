Başkonsoloslardan bayram daveti

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

FRANKFURT Başkonsolosu Burak Karartı, Kurban Bayramı’nı rezidansına davet ettiği, Almanya Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hesen Başkanı Salih Özkan’ın da aralarında olduğu iş insanları, gazeteciler ve sivil kurum temsilcileriyle birlikte kutladı.

Başkonsolos Karartı, “Bayramınızı tebrik ediyoru, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel bayramlar diliyorum. Sizlerle birlikte buradaki topluma daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz. Bu hizmetlerde sizin katkınız çok önemli. Burada hiç bir işi tek başımıza başaramayız. Toplum olarak sorunlarımızı birlikte ele alarak, birlikte düşünüp hareket ederek çözebiliriz.” dedi.

KAPIDA KARŞILADI

Honnover Başkonsolosu Banu Malaman ise başkonsolosluk ikametgahında toplumun hemen her kesiminden Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Davetlileri kapıda tek tek karşılayıp bayramlaşan Başkonsolos Malaman, yaptığı kısa konuşmasında “Yaşadığımız ülkede her birimizin bir takım sorunları olabilir. Tüm bu sorunlar güç birliği yapılarak aşılabilir. Ortak sorunlarımızın çözümünde bu gün burada olduğu gibi birlikte hareket etme becerisini göstermeliyiz“ dedi.

Bayramlaşmanın ardından davetlilere ikramlar sunuldu.