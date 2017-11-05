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    Basın Konseyi, Sabahattin Önkibar’a saldırıyı kınadı

    İSTANBUL, (DHA)
    05.11.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Basın Konseyi, gazeteci yazar Sabahattin Önkibar’ın Kitap Fuarı’nda uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklama şöyle:

    "Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar’ın, TÜYAP Kitap Fuarı’nda, imza etkinliği sırasında uğradığı saldırıyı üzüntüyle öğrendik. Olayda maalesef iki yayınevi çalışanı da darp edilmiştir. Kısa bir süre önce yazar Ali İhsan Eliaçık, Kayseri’de benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. Siyasetin daha çok ısınacağı bir döneme girilirken, kalem sahiplerinin bu tür saldırılara uğramaması için gereken tedbirlerin alınması, yöneticilerin görevidir. Saldırganların bir an önce yakalanıp adalet önüne çıkarılması şarttır. Basın Konseyi olarak ifade ve düşünce özgürlüğüne saygı bekliyoruz. Sabahattin Önkibar ve yayınevi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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    Etiketler: saldırı
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