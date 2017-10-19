Basın Konseyi Avrupa'da

Budapeşte’deki AIPCE genel kurulunda 32 üyenin uzlaşısıyla birliğe alınan Türk Basın Konseyi, bundan böyle Türk ve Avrupa basınındaki tüm gelişmeleri ve sorunları paylaşacak.



Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç üyelikle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin son yıllarda basın alanında yaşadığı tecrübeleri sunum yaparak Avrupalı meslektaşlarımızla da paylaştık. Türkiye’nin içinde bulunduğu basın özgürlüğü ve etik şikayetlerle ilgili gelişmeleri toplantıya katılan 40 civarında ülke temsilcisi ve BM UNESCO temsilcisi ilgiyle izledi. Gördük ki, Türkiye çok yakından izlenmekte ve yaşananlar bilinmekte.”